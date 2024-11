Carolina Sandoval destapó la razón de su divorcio con Nick Hernández

El nombre de Carolina Sandoval y el de su esposo Nick Hernández no ha dejado de encabezar los titulares durante las últimas horas luego de darse a conocer su separación tras 9 años de matrimonio. Y es que a pesar de su intención inicial de mantener los detalles fuera de la mesa, la comunicadora ha decidido romper el silencio al respecto. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En una entrevista exclusiva parta People en Español, la venezolana no se guardó nada y decidió sincerarse sobre su separación con el empresario, afirmando que fue más de una la razón por la que su relación se deterioró con el tiempo.

De acuerdo con la famosa, su historia de amor comenzó a verse lastimada por los cambios que experimentaron a nivel económico: “Tuvimos tantos problemas cuando nos mudamos. Cuando nos mudamos empezaron los problemas más serios, esa es la verdad. Porque según él yo quería una casa de millones de dólares, y él no podía dármela“, detalló a la publicación.

Asimismo, Carolina Sandoval afirmó que detrás de la fachada que se mostraba en redes sociales, había una convivencia compleja que intentó mejorar durante mucho tiempo. No obstante, su “adiós” se redujo a dos contundentes razones.

“Nosotros nunca tuvimos una comunicación tan efectiva. Los otros problemas de los que no hablaré llevaron mucho a distanciarme (…) Mis amigas me decían que la cama no tiene que ver con un problema y siempre abogaron porque yo tuviera lo que a un matrimonio no le debe faltar. Siempre me dicen que un problema en la intimidad y un problema financiero acaban con un matrimonio. Bueno, ahí las tienes las dos razones“, dijo contundente.

Con respecto a la mudanza de su hija Bárbara Camila y los rumores que apuntaban a que esta decisión había sido motivada por diferencias con su padrastro, Nick Hernández, la famosa reveló: “Yo creo que Bárbara se cansó”.

“Cuando yo viví sola con Bárbara yo nunca en la vida le generé a ella… nunca le di un escándalo, un problema. En mi casa no había discusiones. En mi casa no había malas caras. Y Barbara pensaba que había muy mala vibra y más con el tema de que tenía su novio, su novio es americano, y con el tema, a veces yo cedía que, bueno, si ya era tarde que se quedara el muchacho en la casa“, contó. “Nick sentía que yo lo irrespetaba al dejar que mi hija se quedara con el novio en mi casa”.

Sobre las especulaciones de una supuesta infidelidad como motivo de su ‘truene’, Sandoval comentó que este no es el caso: “A mí nunca me han dicho nada. Yo no lo sé, por ahí si eso pasara creo que él no necesita una mujer como yo. Siempre me dijo que era mucho tenerme como esposa; yo exigía mucho, que yo era una persona que estaba por encima de lo que pudiese darme. Creo que él necesita alguien que esté como él dice a su nivel, con menos. Él lo que yo creo que le falta es como ímpetu. Tiene tal vez talento pero como que no se arriesga en muchas cosas”, sentenció.

Para finalizar, la denominada ‘Venenosa’ lamentó que Nick Hernández haya optado por ventilar su divorcio de manera inesperada y sin tomar en cuenta cómo esta polémica afectaría dicho proceso: “Él siempre me sacó en cara de que por alguna parte salían nuestras cosas privadas, y nunca pensé que podría ser él quien diera eso. Yo no voy a hacer un ‘en vivo’, no voy a volver a hablar de esto”.