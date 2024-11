Mark Zuckerberg, fundador de Facebook y Trump se reúnen en Mar-a-Lago tras años de tensiones

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta se reunió con Trump en el resort Mar-a-Lago previo a la noche del Día de Acción de Gracias, según los diarios The New York Times y The New York Post.

De acuerdo con The New York Times, que cita a tres personas con conocimiento del encuentro, Zuckerberg buscó la reunión con Trump como un intento de mejorar la relación entre ambos tras una década marcada por tensiones.

Trump ha acusado en repetidas ocasiones a Meta de censurar injustamente sus opiniones y las de otras voces conservadoras en sus plataformas.

Zuckerberg llegó a West Palm Beach (Florida) el martes por la noche y se trasladó a Mar-a-Lago el miércoles para la reunión, según las fuentes citadas por el Times.

“Es un momento importante para el futuro de la innovación estadounidense”, dijo un representante de Meta en un comunicado. “Mark agradeció la invitación a cenar con el presidente Trump y la oportunidad de reunirse con miembros de su equipo para hablar sobre la administración entrante”.

Durante el encuentro, según trascendió, ambos intercambiaron cortesías, con Zuckerberg felicitando a Trump por su victoria en las elecciones del pasado 5 de noviembre.

El NewYork Times también informó que Zuckerberg mantuvo al menos dos llamadas privadas con Trump durante el verano. En una de ellas, el empresario trasladó a Trump sus buenos deseos y aseguró estar “rezando” por él tras el intento de asesinato que sufrió en julio durante un mitin en Pensilvania.

Por su parte, Stephen Miller, el nuevo subdirector de gabinete de Trump para políticas, describió la reunión de una manera un poco diferente a la de Meta. Miller dijo a Fox News que Zuckerberg “ha sido muy claro acerca de su deseo de ser un partidario y un participante en este cambio que estamos viendo en todo Estados Unidos y el mundo, con este movimiento de reforma que Donald Trump está liderando”.

Meta ha sido durante mucho tiempo un objetivo en Washington; algunos en el Congreso han pedido que se ponga freno a lo que consideran una censura de los puntos de vista conservadores. Y Trump ha pedido personalmente que Zuckerberg sea encarcelado en represalia por “conspirar” contra él durante las elecciones de 2020.

Sigue leyendo:

‘ La mayoría de estadounidenses respalda gestión de Trump en la transición al nuevo gobierno

‘ Trump elige a Mehmet Oz como administrador de servicios de Medicare y Medicaid

‘ Quién es Robert Kennedy Jr., el activista antivacunas que Trump eligió para dirigir el departamento de Salud