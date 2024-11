Más del 52% de los estadounidenses están económicamente inseguros, según un nuevo informe

De acuerdo con un nuevo informe desarrollado por Urban Institute se determinó que más del 52% de los estadounidenses encuestados están económicamente inseguros, según los datos arrojados tras una evaluación sobre la Línea de Costo Real de Seguridad Económica (TCES).

La alta inflación acumulada desde el 2022 afectó en gran medida la capacidad de ahorro del promedio de los hogares estadunidenses, los altos precios de los alimentos, bienes, servicios, alquileres, entre otros generaron deudas aún mayores en las tarjetas de crédito.

El informe en detalle señala que 3 de cada 5 menores de edad viven en hogares de bajos recursos, según el nivel de TCES. “A pesar de que la economía está mejorando, demasiados estadounidenses siguen teniendo dificultades para planificar más allá de su próximo salario”, indica el análisis.

Al respecto, David Jones, director ejecutivo de la Community Service Society of New York (CSS) y copresidente de la National True Cost of Living Coalition mencionó que “los estadounidenses de bajos ingresos e incluso de clase media han estado luchando económicamente durante décadas, pero no hemos tenido la medida adecuada para tenerlo en cuenta, lo que ha dejado a segmentos de nuestra población y sus dificultades en gran medida sin ser vistos”, expresó.

Si bien, según Jones esta situación no es nueva lo que sí es nuevo e histórico “es nuestra capacidad para medir la escala de estos desafíos con precisión”, aseguró. El análisis de Urban Institute plantea que el problema fue más visible durante las elecciones presidenciales de este año cuando el descontento sobre la situación financiera fue generalizado y expuesto.

Por su parte, Gregory Acs vicepresidente de políticas de ingresos y beneficios del Urban Institute expresó que “esta medida podemos usarla para ver cuántas personas tienen dificultades económicas, ver cómo eso varía entre personas de diferentes grupos demográficos y que viven en diferentes lugares y entender las razones por las que tienen dificultades”, dijo.

Finalmente, los desarrolladores del TCES buscan analizar de manera general las actuales situaciones financieras de los hogares estadunidenses considerando costos, gastos y recursos disponibles a fin de que los formuladores de políticas a nivel federal, estatal y local puedan crear programas, prácticas que empoderen a las familias y reduzca la desigualdad económica y social.

