Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 28 de noviembre al 4 de diciembre

Chiquis en The Wiltern

La cantante Chiquis Rivera ofrecerá un concierto en el teatro The Wiltern (3790 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de su tour Diamantes, también nombre de su más reciente álbum. Domingo 1 de diciembre 7 pm. Boletos desde $52. Informes concerts.livenation.com.

Foto: AP Crédito: Chris Pizzello / Invision | AP

José Feliciano en el Grove

“Feliz navidad” es una de las canciones más tocadas en la temporada decembrina. Su intérprete, José Feliciano, visitará el City National Grove (2200 E. Katella Ave., Anaheim) para entonar este y muchos otros de sus éxitos. Miércoles 4 de diciembre 8 pm. Boletos desde $66. Informes ticketmaster.com.

Foto: AP Crédito: AP

El Haragán en The Mayan

La banda de rock El Haragán y Compañía ofrecerá un concierto en The Mayan (1038 S. Hill Str., Los Angeles), donde estará acompañada de la también rockera Rata Blanca. Viernes 9 pm. Boletos desde $60. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Superhéroes en el Discovery Cube

La exhibición DC Super Héroes: Discovery Your Superpowers, en el Discovery Cube (11800 Foothill Blvd., Sylmar), es una muestra itinerante en la que los visitantes pueden salvar la ciudad, rivalizar con los villanos y trabajar en equipo para restablecer el orden en el DC Universe. Además conocerán a Cyborg, Aquaman, Green Lantern, The Flash, Supergirl y Batgirl. Termina el 20 de enero. Boletos desde $17. Informes discoverycube.org.

Foto: Cortesía Discovery Cube



Musical Kid Cat en el Kirk Douglas

Cat Kid Comic Club: The Musical, que se presenta en el Kirk Douglas Theatre (9820 Washington Blvd., Culver City), es una adaptación musical de la serie de libros de Dav Pilkey, Cat Kid Comic. Con las composiciones de Kevin del Águila y música de Brad Alexander. Termina el 5 de enero. Boletos desde $30. Informes centertheatregroup.org.

Foto: Jeremy Daniel

Navidad en Knott’s

La temporada navideña ya comenzó en Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) con Knott’s Merry Farm. La novedad de este año es “Tis the Season Tree Lighting Moment”, un espectáculo que celebra el encendido del árbol de navidad gigante. Con cantantes de villancicos, la presencia de Santa, obras de teatro navideñas, nieve en Ghost Town, música en vivo, un menú de temporada y más. Termina el 5 de enero. Boletos desde $73. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Navidad en Universal Studios

Holidays at Universal comienza esta esta semana en Universal Studios (100 Universal City Plaza, Los Angeles), con coloridas decoraciones en las atracciones de Super Nintendo World y The Wizarding World of Harry Potter y la presencia del Grinch en la celebración Grinchmas en la plaza central del parque. Termina el 6 de enero. Boletos desde $109. Informes universalstudioshollywood.com.

Foto: Universal Studios Crédito: Universal Studios Hollywood

Navidad en Legoland

El parque temático Legoland (One Legoland Dr., Carlsbad) inició su celebración navideña con muchas decoraciones, luces y nieve artificial. Este año el parque presenta la nueva Elf Training Academy, en la que los “elfies” aprenderán pasos de baile en la Holly Hype Dance Party de la mano de los nuevos personajes de lego, Ivy y Frode. El 6 de diciembre se encenderá el Lego Christmas Tree, hecho con más de 360 mil ladrillos de lego y de duplo. Habrá fuegos artificiales en días selectos. Termina el 5 de enero. Boletos desde $79. Informes legoland.com.

Foto: Legoland

Cine mudo en Sierra Madre Playhouse

Como un tributo a las raíces del Sierra Madre Playhouse (87 W. Sierra Madre Blvd., Sierra Madre), se proyectará The Immigrant, una pieza magistral del cine mudo de Charlie Chaplin de 1917. El filme captura la experiencia de la inmigración con candidez y humor. El show tendrá música de piano en vivo. Miércoles 4 de diciembre 7 pm. Boletos $20. Informes sierramadreplayhouse.org.

Foto: Archivo

Frosty’s Christmas Bar en Hollywood

Frosty’s Christmas Bar es una experiencia que se realiza en la temporada navideña en un local de Hollywood (6555 Hollywood Blvd., Los Angeles). Se inauguró en Chicago en 2017, luego abrió un local en Nueva York y ahora llega al Paseo de la Fama. Con decoración navideña, copos de nieve y más detalles de una celebración decembrina. Solo para mayores de 21 años. Termina el 31 de diciembre. Boletos desde $11. Informes frostyschristmas.bar.