Dayanara Torres sorprende con la espectacular decoración de su casa por Navidad

La boricua Dayanara Torres, de 50 años, se sumó ya a la muy larga lista de celebridades que han decorado su casa con motivo de la próxima Navidad.

En su caso, contrario a lo sucedido con algunos de sus colegas de profesión, la ex de Marc Anthony no decoró su residencia con la ayuda de algún profesional, sino que recurrió a la complicidad de su hermana y de sus inseparables mascotas para darle a su hogar un toque muy familiar.

“Te Amo Sister Divina!🤍 @jinny_torres 🤍 #MyPerson #MiPersonaFavorita #SoulsSisters #SisterSister #TwinSouls #TeAmo #Loved #Tradition #🌲 #🍷 #🎄 #♥️”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

Su material, que fue musicalizado con el tema ‘All I Want For Christmas is You’, comienza mostrando a las dos hermanas tomando una copa de vino y desempacando los adornos navideños de años anteriores.

Su árbol, tal y como ha sucedido en años anteriores, es artificial, del tradicional color verde y lo iluminó con luces cálidas.

La decoración de su árbol corrió a cargo de diversos adornos en tono plateado y dorado.LO decoraron con las tradicionales esferas, una estrella en la punta, figuras decorativas y un pie de árbol.

También mostró cómo quedó decorada la sala e televisión, el comedor y la biblioteca, que fue donde puso su Nacimiento.

Su material acumula, hasta el momento, más de 10,000 likes y cientos de comentarios por parte de sus fieles seguidores, quienes quedaron fascinados con el toque que le dio a su hogar, dulce hogar, con motivo de la próxima Navidad.

