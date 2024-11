Esposo de Carolina Sandoval exhibe sus exorbitantes gastos en apartamento de Madrid

Nick Hernández, el aún esposo de Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval, compartió en sus redes sociales un video con su postura tras las recientes declaraciones de su ex y mamá de la pequeña Amalia Victoria.

En su material, con duración cercana a la media hora, el contador de origen venezolano dejó al descubierto los grandes despilfarros de la panelista de ‘¡Siéntese Quién Pueda!’, quien decidió alquilar un lujoso apartamento en la ciudad de Madrid para tener un lugar donde llegar durante sus viajes, tal y como sucedió en la reciente escapada que se dio con su mamá y su hija menor.

El alquiler de ese apartamento nunca fue aprobado por él, pues consideraba que solo era una tiradera de dinero, ya que el inmueble está la mayor parte del año vacío y solo sirve de bodega para sus costosísimos abrigos.

“Se le ocurrió alquilar un apartamento en Madrid de 2 mil 400 euros mensuales, en donde permanece vacío durante 8 meses del año y solamente sirve para guardar sus abrigos de invierno. Tener un apartamento de esa magnitud en Madrid, en donde no se vive allí, es una locura”, relató sobre la propiedad que tienen de ese lado del planeta.

Además de hablar de ese gasto, Nick también sacó a colación el tema de la casa que tienen en Miami y que lanzaron a la venta hace unos meses, pues la realidad es que dejaron de tener los recursos económicos suficientes para pagar la letra de la escritura.

“Resulta que el presupuesto que era para pagar la casa está en el gasto del colegio que no necesitamos, de carros que no necesitamos, de apartamento que no necesitamos, pero la responsabilidad es mía”, detalló Nick, quien aseguró que la situación económica fue la gran causante de que su matrimonio se desgastara.

En otro fragmento de su video reconoció que hubo una etapa en la que les fue muy bien con la venta de las fajas y de otros emprendimientos que les dieron buenísimos resultados, pero todo se fue acabando, pues no hay dinero que alcance ante la vida de lujos que lleva ‘La Venenosa’.

“Fue un orgullo y algo bien increíble, bien satisfactorio, que pudimos comprar una primera casa, la casa de nuestros sueños, piscina, cuatro habitaciones, garaje, un jardín bellísima. En esa misma época, así como compramos nuestra casa, el mercado de la faja empezó a bajar, y las ventas empezaron a bajar, bajar, bajar y los ingresos por monetización también empezaron a bajar”, detalló sobre el inicio de sus problemas financieros, los cuales no supieron afrontar de la mejor manera, pues él no encontró la manera de hacerle saber a Carolina la importancia de administrar sus recursos.

