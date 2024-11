Franco Colapinto correrá en Qatar con un casco que honrará a la selección de fútbol que ganó el Mundial

Hace casi dos años la selección de Argentina obtuvo en Qatar su tercera Copa del Mundo y este año vuelve al mismo país un deportista de alto rendimiento que desea rendir un sentido homenaje al equipo capitaneado por Lionel Messi.

Franco Colapinto, el joven piloto de Williams de la Fórmula 1, fue quien alzó la mano para honrar a sus compatriotas y lo hará con un casco especial que ya presumió en sus redes sociales.

Al más puro estilo de Checo Pérez cuando corre en la Ciudad de México, el piloto argentino modificó algunos elementos en el diseño de su casco. “No podía correr en Qatar sin traerles algo especial. Espero que les guste y los represente. Vamos por un buen fin de semana”, escribió Colapinto en su cuenta de Instagram para acompañar el video en el que lo presenta.

En el clip se aprecia la bandera de su país en los costados y, al reverso, las tres estrellas que representan los tres mundiales ganados, además de la frase “Coronados de gloria” debajo de ellas y más abajo también aparece una lilustración de los jugadores que levantaron la copa, con Lionel Messi al frente de ellos besándola.

“Que un argentino vuelva a competir en Qatar es un honor y una responsabilidad. Este casco es un homenaje a los campeones del mundo que nos dieron la mayor alegría posible y un regalo a todos los hinchas argentinos. Gracias por darme esta oportunidad, por acompañarme en este camino” narra Colapinto en el video donde suena de fondo una guitarra eléctrica tocando el himno argentino.

El GP de Qatar se correrá el domingo 1 de diciembre a las 11 a.m. ET / 8 a.m. PT en el Circuito Internacional de Losail, en la ciudad de Lusail, 28 kilómetros al norte de la capital Doha. Será la penúltima carrera de la temporada de la Fórmula 1, una semana antes de cerrar en Abu Dabi.

