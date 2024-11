Karina Sofía: cineasta, actriz y ahora cantante

La pandemia fue una de las mejores cosas que le pudieron pasar a Karina Sofía. Estaba visitando a sus papás en Monterrey, México, y el ocio le despertó las ansias de hacer lo que siempre quiso —a pesar de la reticencia de sus padres—: cantar.

“Siempre fue mi sueño”, dijo. “En la pandemia empecé a componer en el piano; una cosa llevó a otra y de la nada se hizo una carrera profesional”.

En realidad, además de la eterna ilusión, hubo mucho trabajo detrás encaminado a la carrera de intérprete de Karina Sofía; por ejemplo, estudiar piano clásico desde los 8 años y ballet, jazz y hip hop desde los 2.

Pero sus padres sabían de muchas historias de niñas y niños del mundo del espectáculo que habían tenido vivencias espantosas, y ellos no iban a permitir que algo así le sucediera a la pequeña Karina Sofía.

Cuando la chica terminó el bachillerato, sus padres le exigieron que obtuviera un título universitario, así que para darles gusto se inscribió en la Universidad de Pepperdine, en Malibú, California, donde estudió y se graduó con excelente promedio en la carrera de cine.

Con el título en mano, fue con sus padres y les dijo, “Ya cumplí, ahora voy a estudiar lo que a mí me gusta”, y se inscribió en clases de actuación. Luego vino la pandemia y se dedicó a hacer música con la ayuda de una aplicación, un software y metida en un clóset. Lo que luego sucedió, ella lo califica de mágico.

“Llevaba un año y medio sacando sencillos, explorando sonidos; sabía que quería música regional y fusionarla con algo, pero no sabía con qué”, dijo la cantante de 29 años. “Un amigo le mandó uno de mis ‘demos’ a Gustavo Santaolalla, que no había producido a nadie en mucho tiempo y respondió que gracias, que estaba muy ocupado y que en dos semanas le contestaría”.

Pero no pasó ni media hora de ese mensaje cuando el renombrado productor argentino estaba contactando al amigo de Karina Sofía para preguntar por esa chica de Monterrey que quería grabar, ¿regional con rock?

Al poco tiempo, Karina Sofía y Santaolalla estaban trabajando en “La Reina del Cañón”, el disco debut de la cantante del que hasta la fecha se han estrenado varios sencillos, entre ellos “Malandrona”, una fusión de folk latino y música mexicana, y “La loca”, un dueto con Sofía Reyes.

Karina Sofía, quien vive desde hace diez años en Los Ángeles, dice que hicieron muy buen equipo “porque a Gustavo le gusta romper las reglas igual que a mí”.

Ahora la artista está dispuesta a defender su propuesta con uñas y dientes ante un mundo de música regional plagado de hombres.

“No ha sido fácil”, dijo. “Se hizo más fácil y a no sentirse forzado cuando dije, ‘piensan que no tengo el perfil y las raíces para cantar esta música, pues voy a agarrar lo que me gusta de tu género y lo voy a hacer mío’, y en el momento que me dejé de limitar y de tratar de hacerme caber en esta cajita que era el regional, donde no había espacio para mí, fue el momento donde la magia pasó y encontré mi sonido”.

El disco saldrá al mercado en marzo y tendrá once temas. En diciembre Karina Sofía lo presentará en un antro de su ciudad natal.

Por supuesto, sus padres estarán en primera fila.