Ryan García nombra rivales que quiere enfrentar tras la suspensión

Ryan García nombró a Gervonta Davis, Teófimo López, José ‘Rayo’ Valenzuela y Devin Haney como los rivales favoritos que quiere enfrentar cuando le levanten la suspensión por dopaje en abril de 2025.

En la conferencia de prensa de su pelea de exhibición contra Rukiya Anpo, García indicó que su idea es darle al público las peleas que quieren ver y está considerando permanecer entre las 140 y 147 libras.

“Quiero las grandes peleas contra cualquiera que vaya a traer un gran evento. Gervonta Davis, Teófimo López, José Valenzuela. Todas esas opciones me parecen buenas y me intrigan. Ya no peleo en esas peleas intermedias, pero si tengo que hacerlo y mi equipo siente que es el camino a seguir, entonces lo haré también”, dijo.

Teófimo López quiere enfrentar a Ryan García a continuación. Crédito: John Locher | AP

“Siento que en la pelea correcta, puedo bajar a 140 libras. De 140 a 147, eso es lo que estoy considerando. 154, no, todavía no. Esa no va a ser mi categoría de peso ideal”, agregó.

Por ahora el californiano subirá al ring con Anpo el 30 de diciembre en Tokio, Japón, y le servirá como una puesta a punto para su regreso en el mes de abril. Este enfrentamiento todavía está en duda porque Golden Boy Promotions aún no le ha dado el visto bueno y, de no hacerlo, tendría que esperar hasta que le levanten la sanción.

En su última pelea, Ryan García dio positivo por Ostarina luego de vencer a Devin Haney en abril de este año y, aunque demostró que todo fue causado por dos suplementos contaminados, la Comisión Atlética de la Ciudad de Nueva York suspendió al californiano por un año del boxeo.

Ryan García aseguró que Devin Haney no podría vencerlo en una revancha. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Además, perdió ganancias por $1.1 millones de dólares derivados del combate con The Dream, pagó una multa de $10,000 dólares y su dominante victoria fue cambiada a un No Contest. King Ry volverá a la acción en abril del 2025 y algunos esperan que sea en una revancha contra Haney, pero según Bernard Hopkins y Óscar de la Hoya, Teófimo López podría ser el elegido.

Ryan García, de 26 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por sustancias prohibidas hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

