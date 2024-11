Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de noviembre de 2024

PISCIS

Te llega dinerito extra, controla tu carácter algunas veces explotas demasiado pronto. Cambios de humor repentinos y noticias de personas del extranjero. Deja de meterte dónde no te llaman, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Necesitas desarrollar tu paciencia pues es uno de tus defectos más marcados. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo. Problemas de celos y de desconfianza en caso de tener pareja, algunas veces te haces a la idea cuestiones muy tontas, recuerda y ten presente que a nadie se le pude tener a la fuerza a tu lado y si se busca alguien más es porque el amor quizás ya se ha terminado, dale vuelta a la página y no trates de retener a quien no te quiere en su vida. En tu trabajo hay cambios importantes y un enfrentamiento con compañero o compañera por ideas distintas. Si tienes pareja esta andará muy rara, tiene desconfianza y celos de una persona que últimamente te busca mucho.

ACUARIO

Cuida tu estómago y alimentación pues malestares de gastritis y colitis estarán a la orden del día. Ten cuidado con guardar rencores con personas del pasado, si te hicieron algún daño aprende a perdonarlos, pero ponte firme para no volver a caer ni confiar en ellos. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. Una noticia del área laboral te va a beneficiar. Descansa más, no te desveles tanto pues eso está afectando tu salud. Ten cuidado con una amistad de piel morena te tiene mucha envidia y te pondrá muchos obstáculos en tu vida. La vida te pondrá nuevas oportunidades en el amor y poco a poco comenzarás a soltar a una persona que solo te lastima y hace daño con su indiferencia y su manera de reprimirte. Ya no pierdas tu tiempo y tus días en quien no merece tus lágrimas. Hay muchas posibilidades de salir de viaje o iniciar planes para realizar uno. No te detengas por nadie y ve más por ti, sueles preocuparte por cuestiones que no deberían de quitarte el sueño, deja que cada persona se las arregle a su modo, eres una persona que siempre triunfa y logra lo que se propone, pero siempre tu punto débil será tu familia.

CAPRICORNIO

La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te limites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás. Se avecinan mejoras económicas y posibilidades de cambio de residencia, varios viajes llegan y oportunidad de conocer persona, te dejarán un buen sabor de boca. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quién eres. Ten cuidado con la manera en que reaccionas a ciertas provocaciones de ex parejas o personas con las que sales, podrían alterarte debido a que te dirán una gran verdad que tú sabes, pero te niegas aceptar acerca de tu persona. Tuviste la oportunidad de ser feliz, pero eres muy afortunado de que cuando logras tu objetivo con la persona que te interesa pierdes el encanto. Andarás muy confuso en tus sentimientos al no saber ni pa donde correr o qué hacer con tu confusa vida, tu destino cambia constantemente y lo que pensabas que sucedería el día de mañana quizás ya no sea así.

SAGITARIO

Es importante que no te detengas a responder comentarios negativos ni arrojar piedra a quien te quiere ver en el suelo pues pierdes tiempo que podrías aprovechar en llegar a tus metas. Ten cuidado con lo que sale de tu boca, no te metas tanto en chismes ni en problemas que no son tuyos ni te corresponden. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues podrías terminar quemándote, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Hay personas a quienes le importas mucho pero también otras que no te ven con buenos ojos y te pondrán trabas. Es posible que la vida te de una gran sorpresa en estos días, entenderás una situación que te había traído muy pensativo, no te dejes manipular o influenciar por tus superiores o podrías cometer grandes errores. Te esperan oportunidades de crecimiento en el área laboral sin embargo tu falta de decisiones rápidas y tacto podrían dejar pasar esta gran oportunidad.

ESCORPION

Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. No te arrastres por quien no te da motivos para que le quieras, te encanta la mala vida y sueles auto dañarte haciéndote ideas tontas, ve las cosas como son y no pongas en un altar a quien vive en el mismo infierno. En la salud podrías enfermarte de problemas de riñones o de dolores estomacales, ten cuidado con lo que estás consumiendo. Un familiar se enfermará, nada de gravedad. Dinero extra se aproxima y oportunidad de iniciar negocio.

LIBRA

No te contradigas en lo que dices podrían dejar de creer y confiar en ti. Hay cambios en tus actitudes y mucha maduración, recuerda que después de la tormenta viene la calma, si has pasado por situaciones difíciles y has enfrentado desdicha, mentiras, desamor e incluso inestabilidad laboral piensa que has hecho para salir de esos baches, quien esté contigo lo hará sin poner peros, el trabajo no vendrá a ti por arte de magia necesitarás poner de tu parte e ir a buscarlo. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, tienes todo para estar bien y ser feliz, pero concentras mucho tus energías y tu tiempo en cosas vanas que solo te ponen peor. Tienes todo para ser feliz, pero te centras en personas que no valen la pena, quien te quiera te buscará y estará ahí para ti sin que tu tengas que obligarla a que te voltee a ver. Si tienes pareja, la vida les pondrá una prueba muy grande que hará que el amor se fortalezca. Una persona de tu pasado te piensa y recuerda mucho y en cualquier momento la soledad lo o la hará que te vuelva a buscar, está en ti volver a vivir en el mismo miércoles o decirle Next y no hacer caso a esas cuestiones.

VIRGO

Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora. No permitas que nadie afecte tu círculo y cada sueño que tienes, estás en la mejor etapa de lograr cuanto te propongas. Amistad del pasado retorna y te pedirá disculpas. Cuida la parte de tus sentimientos no los expongas tanto pues podrías sufrir como ya antes lo hiciste. Se ve un embarazo por parte de amistad o familiar. Recibirás noticias del extranjero. Ten cuidado con poner en pedestales a simples mortales pues podrías llevarte grandes sorpresas. Se cancela una fiesta o salida. Te llega chisme de expareja. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana. Ya no busques motivos para comer y mejor ponte las pilas pues estas en una etapa muy perra que si no te cuidas subirás mucho de peso, ten cuidado con harinas y picante pues se visualiza gastritis y problemas de colitis. La amistad terminará. Ya deja de ser tan negativo en el amor, ten paciencia y ve la vida más simple, te suelen complicar un friego la existencia por cuestiones muy banales.

LEO

Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla. Ten cuidado con una ola de declaraciones y chismes que está por llegar. Ten mucho cuidado con tu boca pues podría hacerte cometer grandes errores, estás en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres. Cuídate de una caída o accidente laboral. Entras en una etapa de cambios y maduración. Extrañarás a una persona que físicamente ya no habita en este mundo. Es posible que un familiar necesite más que nunca de tu apoyo y que te enteres de chisme entre amistades. Es momento de poner ese negocio que tanto quieres pues viene una racha muy buena en tu vida llena de crecimiento en el área de los dineros, estás en buenos tiempos para consolidar muchas cosas. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio porque podrías presentar ciertos problemas de salud en poco tiempo. Si tienes pareja no la descuides por cuestiones que no te dejan nada de provecho pues últimamente te centras mucho en situaciones y cosas que lejos de beneficiarte te causan conflictos internos y externos.

CÁNCER

Vienen tiempos difíciles en la economía así que trata de no gastar en cuestiones que no necesitas. Es momento de ver más por ti y darte cuenta que primero estás tú, después tú y al final tu. Vienen muchos cambios en tu vida sentimental, entre ellos la llegada de una persona del pasado. Ten presente que vida solo tienes una, así que aprende a disfrutarla al máximo y no quedarte con ganas de nada. Si tienes pareja, podrían llegar cuestiones de celos debido a una persona de piel blanca. Es momento de dejar atrás el pasado y comenzar a ver más por ti, hay muchas cuestiones de tu presente que tienes que resolver a la brevedad, ten cuidado a quien le cuentas tus cosas pues podría meterte en problemas. Se visualizan nuevas amistades y nuevos amores, mira bien que te rodea y no cometas equivocaciones en quienes te rodean. Grandes oportunidades para ti, pero debes ya no flojear tanto, cada proyecto que traigas en mente puede hacerse realidad siempre y cuando así lo desees, no pagues con la misma moneda los golpes que te dan, recuerdo de qué este hecho, no vale la pena bajarse al suelo y ser como los demás. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Tu familia es lo más importante y simboliza crecimiento para ti en muchos aspectos así que trata de siempre llevar la fiesta en paz con ellos.

GÉMINIS

Cuida más tu salud sobre todo cuestiones que tienen que ver con colitis y gastritis pues podrías presentar ciertos malestares. Te llegará una propuesta laboral muy buena y tentadora, sigue tus instintos y lo que te dicte tu corazón esa será la mejor opción, pide consejos a quienes tienen más experiencia y pon todo en una balanza. En caso de ya tener una pareja busca la manera de crear un vínculo más fuerte con él o ella pues la relación se ha debilitado por dudas. Estarás muy pensativo en estos días, hay muchas cuestiones que te preocupan de tu trabajo y no sabes qué camino seguir, ten presente que todo cambio es bueno, aprende a confiar en tu corazón y en tu capacidad para hacer las cosas, la vida te recompensará todo lo que haces. Persona del pasado comenzará a desvanecerse en tu vida aunque las mismas situaciones de tu día a día podrían ponértelo frente a frente muchas veces más. En el amor se ve un terreno muy débil pues ahorita no tienes cabeza para eso. Aprende a darte cuenta quien vale la pena en tu vida quien no debería seguir. No dejes que las personas te manipulen y logren el objetivo de fregarte la existencia, es posible que recibas noticias de un trabajo que habías estado esperando desde hace ya algún tiempo. Ya no pretendas justificar a otras personas de sus errores, déjalos que ardan y tu ve más por ti antes de querer solucionarle la vida a los y las demás.

TAURO

Algunas veces antes de dormir te deprimes mucho y piensas cosas que ni existen, ten cuidado con esos pensamientos que lejos de ayudarte y beneficiarte te retraen en tus metas y sueños. Cambia tu actitud ante la vida, te enfrentarás a nuevos proyectos que podrían quitarte mucho tiempo, no descuides a tu familia y ponle más atención pues necesitará mucho de tu apoyo. Un nuevo amor de piel morena-aperlado podría llegar en cualquier momento recuerda no dejarte llevar por la envoltura sino por lo que hay dentro del o ella. Viene un viaje y te enteras de un embarazo. Es momento de iniciar de cero, si hubo problemas que te detuvieron, empieza nuevamente, ten cuidado con lo que quieres y deseas en tu vida pues se te podrían hacer realidad sobre todo las cuestiones negativas. Vienen días muy intensos de mucho trabajo sin embargo deberás de llevar las cosas con calma para que no caigas en problemas de estrés. Cuida el entorno que te rodea pues muchas veces eres parte de chismes y de dimes y diretes. Cuidado con manipulaciones dentro de la familia y con embarazos no deseados. Recibirás un mensaje o llamada que te va a tener algo incómodo o incómodo en las próximas semanas. Es momento de despabilarse y pensar mejor en lo que quieres y deseas de tu vida, comenzarás a ver respuestas que habías estado esperando y un cambio inesperado en actitud en tu pareja en caso de tener.

ARIES

Sorpresa por parte de una amistad o de un familiar se aproxima. Te llegarán nuevas ofertas laborales y cambios importantes para mejorar. No desconfíes de quien te da muestras de cariño y siempre está contigo. Ten cuidado con enfermedades respiratorias, necesitas cuidarte mucho pues no estás para enfermarte en estos momentos. Se aproxima un festejo o una fiesta muy buena en la cual te la pasarás de lo mejor. Cuídate de hablar de más y de confiar en quien no te da motivos para que lo hagas. Tu buen corazón siempre te llevará por la llave del éxito, etapa muy perra la que vives llena de altibajos, pero de muchas sorpresas, comenzarás a crecer en muchos terrenos, sigue tus instintos y que nadie mate tus sueños y metas, si el amor llega adelante sino no pasa nada, algunas veces es mejor compañía la soledad que alguien que no te toma en cuenta en nada. Recibirás noticias y chismes de algo que te pondrá a pensar mucho, no te preocupes por problemas que no son tuyos. Muchas oportunidades de crecimiento, pero deberás de echarle todos los kilos, haz la flojera a un lado que ya no es momento de eso. Sino cuidas tu entorno y lo que te rodea podrías tener ciertas pérdidas no solo de personas sino también de cosas y dinero. No es buen momento para el amor así que si andas de romance bájale dos rayitas a eso.