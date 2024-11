Qué hacer si te duele mucho la cabeza

Los medicamentos más efectivos, técnicas de relajación y mucho más. Además, consejos especiales para adultos mayores con dolores de cabeza.

By Hallie Levine

Cuando te da un dolor de cabeza, es posible que automáticamente recurras a un analgésico de venta libre, como el ibuprofeno (Advil y versiones genéricas) y naproxeno (Aleve y versiones genéricas) que son medicamentos antiinflamatorios no esteroides.

Sin embargo “algunos de los medicamentos que normalmente usamos, como los analgésicos de venta libre o los medicamentos con receta como los triptanes [para la migraña], no siempre son seguros para las personas mayores de 50 años”, dice el doctor Alan Rapoport, profesor clínico de neurología en la Universidad de California en Los Ángeles.

Esto hace que los cambios en el estilo de vida y las terapias no farmacológicas, junto con el uso adecuado de los medicamentos, sean clave. Y los tipos de dolores de cabeza más comunes responden bien a esta estrategia, dice el doctor Emad Estemalik, director del Centro de Dolores de Cabeza en la Clínica Cleveland de Ohio.

El primer paso es saber qué tipo de dolor de cabeza te está dando. Aunque la Sociedad Internacional de Cefaleas ha identificado cientos, los adultos mayores tienden a tener dolores de cabeza tensionales, migrañas o cervicogénicos, indica el doctor Alexander Mauskop, director del Centro de Dolores de Cabeza en la ciudad de Nueva York. Además, si antes tus dolores de cabeza eran solo de vez en cuando y ahora han cambiado o se producen con más frecuencia, consulta a tu médico. Podrías tener otros problemas relacionados con el cerebro, o glaucoma, apnea del sueño o enfermedades del riñón o de la tiroides.

Dolor de cabeza por tensión

Signos y síntomas: Estos pueden presentarse por sí solos o cuando los músculos de la mandíbula, el cuello y el cuero cabelludo se tensan, a veces en respuesta al estrés. “El dolor suele sentirse como si una banda estuviera apretando la cabeza”, dice el doctor Naveen George, especialista en dolores de cabeza de la Facultad de Medicina de la Universidad Case Western Reserve en Cleveland. Los problemas de sueño y los cambios de ánimo pueden aumentar su frecuencia.

Prevención: Dormir lo suficiente, comer regularmente y hacer ejercicio podría ayudar a prevenir estos dolores, dice la doctora Vanessa Cooper, neuróloga del Hospital Yale New Haven. Incluye ejercicios de fortalecimiento. Un estudio del 2023 publicado en Frontiers in Neurology descubrió que las personas que realizaban ejercicios de fortalecimiento en los músculos del cuello y los hombros por 12 semanas reportaron dolores de cabeza tensionales más cortos y menos intensos. Cooper también recomienda limitar la cafeína diaria a dos tazas de café.

Tratamiento: Aléjate de actividades que pueden empeorar el dolor, como trabajar en la computadora. Una bolsa de agua caliente o un baño con agua caliente también pueden ayudar. “El calor aliviará los músculos que estén tensos en el cuello y los hombros”, dice Estemalik. También puedes hacer ejercicios de respiración profunda y estiramientos suaves del cuello, y masaje en la parte de las sienes, tu cuero cabelludo, el cuello o los hombros. Si necesitas más alivio, los antiinflamatorios no esteroides (AINE) de venta libre pueden ser más efectivos que el paracetamol (Tylenol y versiones genéricas), pero tu médico puede recomendarte evitar los AINE si tienes problemas cardíacos o renales. “Tomarlos más de dos veces a la semana aumenta la posibilidad de sufrir dolores de cabeza relacionados con el uso excesivo de medicamentos”, dice Estemalik. Si estos dolores de cabeza ocurren con frecuencia, el biofeedback (retroalimentación biológica), una técnica en la que aprendes a identificar la tensión muscular y cómo aliviarla, puede ser útil, dice Rapoport. ¿Sufres más de 10 dolores de cabeza al mes? Considera consultar con tu médico sobre una evaluación más profunda y medicinas preventivas, como los antidepresivos.

Migraña

Signos y síntomas: Alrededor del 10% de los adultos mayores experimentan con regularidad el dolor punzante y palpitante de la migraña, que puede durar horas o días. El dolor suele aparecer solo en un lado de la cabeza, pero los adultos mayores lo sienten con más regularidad en ambos lados, “lo que podría llevarlos a ellos y a su médico a pensar que tienen un dolor de cabeza tensional”, dice la doctora Chantel Strachan, especialista en dolores de cabeza y medicina interna en el Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Los adultos mayores también tienen más probabilidades de experimentar lagrimeo ocular y secreción nasal.

Prevención: Mantén una rutina consistente al comer y al dormir, lleva un diario de dolores de cabeza para identificar los desencadenantes que debes evitar, y haz ejercicio regularmente. La doctora Shae Datta, neuróloga de NYU Langone Health en la ciudad de Nueva York, recomienda seis comidas pequeñas al día, con un buen balance de proteínas, fibra y grasas saludables. Tu médico también puede recomendarte un suplemento vitamínico como el magnesio. ¿No es suficiente? Los betabloqueantes como el propranolol (Inderal y otros), los antidepresivos como la amitriptilina (Elavil y otros) y los medicamentos para prevenir convulsiones, como el topiramato (Topamax y otros) pueden ayudar a prevenir las migrañas. Las personas que sufren migrañas con más de 15 episodios al mes pueden beneficiarse de las inyecciones de toxina botulínica (Botox).

Tratamiento: La Fundación Americana de la Migraña sugiere bajar la intensidad de las luces y aplicar compresas de agua fría en las sienes y la nuca. Masajear el cuello puede aliviar la tensión y el estrés, que pueden empeorar el dolor. Para las migrañas leves que se presentan menos de cuatro veces al mes, un analgésico de venta libre o un AINE puede ser suficiente, siempre con la aprobación de tu médico, dice Rapoport. De lo contrario, los triptanos como el sumatriptán (Imitrex y sus versiones genéricas), el naratriptán (Amerge y sus versiones genéricas) y el rizatriptán (Maxalt y sus versiones genéricas) pueden ser efectivos. Sin embargo, no se recomienda si sufres de enfermedades cardiovasculares, ya que pueden contraer los vasos sanguíneos del corazón, según Rapoport. En ese caso, las opciones incluyen:

Dispositivos de estimulación eléctrica para el hogar como Cefaly o Nerivio, que pueden ayudar a tratar y prevenir la migraña: “Algunos estimulan nervios específicos, como el nervio trigémino, que se conecta al tronco encefálico, donde comienza el dolor de migraña”, dice Rapoport. Otros activan los mecanismos naturales del cuerpo para aliviar el dolor.

Antagonistas del CGRP: Medicamentos como el ubrogepant (Ubrelvy y sus versiones genéricas), rimegepant (Nurtec y sus versiones genéricas) y zavegepant (Zavzpret y sus versiones genéricas) actúan bloqueando el CGRP, un neurotransmisor que puede empeorar la migraña.

Dolor de cabeza cervicogénico

Signos y síntomas: Uno de los significados de cervical es “relacionado con el cuello”, y el dolor cervicogénico se origina en el cuello pero se siente en la cabeza. Estos dolores de cabeza, que también pueden limitar el rango de movimiento del cuello, pueden durar horas o incluso días. A menudo son causados ​​por osteoartritis en la parte superior de la columna y el cuello, dice George. La osteoartritis puede hacer que los nervios en la parte superior de la columna sean más susceptibles al dolor.

Prevención: Mantener los músculos del cuello fuertes y flexibles puede ayudar a prevenir y tratar los dolores de cabeza cervicogénicos. El objetivo es fortalecer los músculos alrededor del cuello “para ayudar a frenar el desgaste del cartílago que está ocasionando estos síntomas”, dice George. Si necesitas ayuda para determinar los ejercicios adecuados, un fisioterapeuta puede ayudarte. Practica también una buena postura. Al sentarte, mantén la espalda y el cuello derechos. “No debes pasar largos periodos de tiempo con una postura encorvada hacia adelante”.

Tratamiento: Un programa de fisioterapia es el primer tratamiento recomendado a largo plazo. Sin embargo, terapias como el uso de AINEs en el corto plazo, una inyección de lidocaína en un nervio en la parte posterior de la cabeza y medicamentos con receta como la gabapentina (Gralise o sus versiones genéricas), la pregabalina (Lyrica y sus versiones genéricas) y algunos antidepresivos pueden aliviar el dolor.

Cuando un dolor de cabeza es una emergencia

De vez en cuando, un dolor de cabeza puede indicar una condición potencialmente mortal.

¿Cuándo es necesario actuar de inmediato? Acude a una sala de emergencias si experimentas un dolor de cabeza repentino e intenso, especialmente si no sueles tenerlos, dice Rapoport.

También debes ir a urgencias si tienes un dolor de cabeza, sin importar su intensidad, junto con uno o más de los siguientes síntomas:

– Debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo

– Pérdida repentina de visión o visión doble

– Rigidez en el cuello acompañada de vómitos

– Fiebre alta

Los médicos de urgencias querrán descartar, diagnosticar y tratar condiciones como hemorragias cerebrales, accidentes cerebrovasculares, meningitis y arteritis de células gigantes, una inflamación de las arterias (especialmente las que se encuentran en las sienes).

Nota del editor: Este artículo también se publicó en la edición de julio de 2024 de Consumer Reports on Health.

