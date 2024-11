Trump parece no dar marcha atrás a los aranceles con Canadá luego de reunirse con Justin Trudeau

Después de que Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, lo visitó de manera sorpresiva en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, el presidente electo Donald Trump no dio ninguna señal de que pretenda dar marcha atrás a los aranceles proyectados para imponerle a su vecino del norte una vez que comience su administración.

“El 20 de enero, como uno de mis muchos primeros decretos, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25 por ciento sobre todos los productos que ingresen a Estados Unidos” escribió hace días el conservador neoyorquino.

De acuerdo con Tonda MacCharles, periodista del diario canadiense The Toronto Star, ambos políticos se reunieron para cenar el viernes y aunque Trudeau abordó algunos temas de interés común para ambas naciones, su objetivo de librarse del 25% de aranceles que pretenden imponerle a su país no fue posible.

Mediante un texto la experta en temas políticos indicó que la reunión duró tres horas y después el funcionario se despidió un tanto desconcertado por no haber cumplido con su propósito.

Durante su primera gestión al frente de la Casa Blanca, Donald Trump describió a Justin Trudeau como un político “débil” y “deshonesto”. (Crédito: Evan Vucci / AP)

Otra persona familiarizada con la reunión, citada por la agencia de noticia The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizada para hablar públicamente del encuentro, señala que durante la charla se incluyeron temas de comercio, seguridad fronteriza, combate al fentanilo, defensa nacional, apoyo a Ucrania y a la OTAN, entre otros puntos.

Cabe señalar que, el próximo año, Trudeau organizará en Kananaskis, Alberta, organizará la reunión del Grupo de los Siete, en la cual se espera participará Trump.

Aunque durante su primer mandato Trump llamó “débil” y “deshonesto” a Trudeau, el político canadiense decidió restarle importancia al comentario y ha mantenido su relación con Estados Unidos en buenos términos.

A diferencia de la visita que realizó el primer ministro canadiense, el mexicano Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, la presidenta de la nación Claudia Sheinbam Pardo, ni ningún representante se su gobierno, “no correrán” en busca de Donald Trump para tratar de que desista de su plan arancelario.

Hasta el momento, ningún personaje cercano al presidente estadounidense electo ha manifestado comentarios acerca del encuentro con Justin Trudeau.

