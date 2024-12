El Milagro de la Guadalupana llega a Inglewood 

Acercar a las familias a la Virgen de Guadalupe y su manto sagrado, el ayate del indio san Juan Diego es el objetivo de “El Milagro de la Guadalupana: La Experiencia”, una exposición artística en cuatro salas donde el espectador puede realizar un recorrido sensorial de su fe en la “Morenita del Tepeyac”.

La imagen utilizada en “El Milagro de la Guadalupana” es una réplica exacta de la que se encuentra en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la ciudad de México.

La exhibición, que presenta una sala inmersiva, de gran formato de proyección, espacios interactivos, sonidos, una atmosfera espiritual única y lugares para recrear recuerdos, se encuentra en el estacionamiento de Crystal Casino, en el 123 E. del bulevar Artesia, en Inglewood.

“La idea de esta exposición surgió hace más de dos años”, dijo a La Opinión, Mariano Domínguez, productor ejecutivo de El Milagro de la Guadalupana. “El propósito es acercar a la gente que vive fuera de México o de cualquier otro país o ciudad, a experimentar un pedacito de la Basílica de Guadalupe”.

A través de un recorrido sensorial que dura aproximadamente una hora, en la primera sala se presentan símbolos, hallazgos e historia con infográficos de interés sobre la Virgen de Guadalupe.

En la segunda sala, el espectador verá un cortometraje del milagro guadalupano, presentado en forma de proyección cinematográfica.

La exhibición “El Milagro de la Guadalupana” se asemeja a la Basilica de Guadalupe de México. Crédito: Fotos: Jorge Luis Macías | Impremedia

El altar de la Basílica de Guadalupe, una réplica exacta del que se encuentra en la ciudad de México es presentado en la tercera sala, y al final, llega un momento de conexión donde el visitante -a través de una revelación holográfica– puede sentir la presencia de la virgen, es decir, una técnica óptica que crea imágenes tridimensionales realistas mediante la utilización de luz láser.

“Representamos lo que denominamos una experiencia sensorial que tocará el corazón”, dijo Mariano Domínguez. “Si bien tenemos mucho contenido digital y contenido inmersivo de tecnología, también tenemos una parte física muy importante, porque cuando entras a la carpa, verás una maqueta que está inspirada en la Basílica de Guadalupe”.

De la misma manera, el altar que se exhibe es idéntico a la Basílica de Guadalupe, que en 2022 recibió la visita de 12.5 millones de personas, tres días antes de la fiesta del 12 de diciembre, cuando se celebran sus apariciones en 1531.

La exhibición trae una carga religiosa muy importante porque a la imagen de la Virgen de Guadalupe que los organizadores trajeron a Estados Unidos se juntó con cuadro original y sagrado de la Basílica de Guadalupe.

“Queremos que la gente se sienta con toda confianza y de que los favores que le pidan a la virgen, ella intercederá delante de Dios para escuchar a sus hijos”, indicó Mariano Domínguez “Lo estarán haciendo ante una imagen que está bendecida y está bendita”.

Dicha bendición de la réplica de la imagen de la Virgen de Guadalupe la dirigieron el padre David Jasso y el rector de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Efraín Hernández Díaz. Hernández Díaz es también el Vicario Episcopal de Guadalupe y Ecónomo de la Arquidiócesis Primada de México.

El Milagro de la Guadalupana: La Experiencia, es una exposición itinerante presentada por Viva Música y MVS Entretenimiento. Después de Los Ángeles, se presentará en San José, San Diego y otras ciudades y estados donde haya gran concentración de mexicanos, incluyendo Texas, Arizona, Nuevo México y Atlanta, Georgia.

La exhibición “El Milagro de la Guadalupana”, que se encuentra en el area del estacionamiento del Crystal Casino de Inglewood.

Mariano Domínguez relató que proviene de una familia muy católica y guadalupana y proviene de un país guadalupano.

“Todos los mexicanos son los guadalupanos y los no mexicanos también”, afirmó. “La imagen y la figura de la virgen es muy venerada en muchas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica”, dijo. “

“Todo lo que yo sé, se lo agradezco a la Virgen; siempre he sido su admirador; todos mis éxitos y mis fracasos, y todo lo bueno y todo lo malo que me ha sucedido, lo he puesto en sus manos…y le pido y le agradezco, sin duda, su protección por mi familia…Esa es la bendición más grande que he recibido de ella y de Dios”.

Para obtener más información sobre “El Milagro de la Guadalupana; La Experiencia, visite este sitio electrónico: https://elmilagrodelaguadalupana.com/

Celebración guadalupana en el Este de Los Ángeles

La procesión religiosa más antigua de Los Ángeles que fue establecida por católicos mexicanos que huyeron de la persecución del gobierno mexicano durante la Guerra Cristera en 1931 llega a su 93 aniversario este domingo.

Después de una procesión que será liderada por el arzobispo José H. Gómez, miles de católicos acudirán a la celebración de una misa al aire libre en el estadio del East L.A. College (ELAC), 1301 Avenida César Chávez, Monterey Park 91754.

La misa será concelebrada por los obispos auxiliares y sacerdotes de la Arquidiócesis de Los Ángeles.

De acuerdo con informes de prensa de la iglesia, la peregrinación de miles de fieles será precedida por un homenaje musical a la Virgen de Guadalupe.

La celebración anual que conmemora la Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe recuerda las apariciones milagrosas de la Virgen María a San Juan Diego en el Cerro Tepeyac, Ciudad de México, en diciembre de 1531, cuando dejó su imagen en su “tilma” o manto. Su imagen ha sido un símbolo de unidad, paz, compasión y esperanza para personas de todo el mundo.

La Misa se transmitirá en vivo en lacatholics.org.

Para obtener más información sobre la peregrinación, la Procesión y la Misa, visite www.lacatholics.org/Guadalupe