¡Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su amor a lo grande!

Sofía Castro y Pablo Bernot celebraron su boda a lo grande, la pareja festejó el fin de semana en San Miguel Allende. El evento se convirtió en uno de los más esperados del año porque reunió a más de 500 personas.

Castro es la hija de la primera actriz Angélica Rivera y José Alberto Castro. Un dato curioso es que su madre la entregó al altar.

La ceremonia religiosa, que comenzó a las 17:00 horas, tuvo lugar en una iglesia del recinto, donde la pareja intercambió votos rodeada de familiares y amigos. Pablo Bernot llegó al altar acompañado de su madre, mientras que Sofía Castro lo hizo del brazo de su padre.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición de Angélica Rivera, quien deslumbró con un vestido diseñado a medida por Oscar de la Renta, el mismo diseñador que confeccionó el vestido de novia de Sofía.

La ex primera dama de México no solo robó miradas, sino que también se volvió tendencia en redes sociales gracias a su elegante atuendo.

Sofía, por su parte, lució un vestido de ensueño también de Oscar de la Renta, elaborado con encaje floral tridimensional y tul, diseñado especialmente en el atelier de Nueva York. “Siempre soñé con un vestido así para casarme, hecho a la medida por el diseñador de mis sueños”, confesó la actriz.

Entre los detalles de la boda, destacado por medios mexicanos, fue el banquete, el mismo fue diseñado por la chef Vicky Cherem.

La boda estuvo llena de figuras del espectáculo, como Irina Baeva, José Eduardo Derbez, Marlene Favela, y Regina Blandón, quienes se unieron a la celebración del amor de Sofía y Pablo.

La pareja abrió la pista al ritmo de “You’re My First, My Last, My Everything”, de Barry White, seguido de emotivos valses familiares como “Because You Loved Me” y “Can’t Take My Eyes Off You”.

Las hermanas de la novia, Fernanda y Regina, acompañaron a Sofía durante la velada, demostrando el fuerte lazo familiar que caracteriza a los Castro.

La boda de Sofía Castro y Pablo Bernot fue mucho más que un evento social: fue un derroche de amor, elegancia y alegría. Entre vestidos icónicos, un banquete exquisito y la presencia de seres queridos, la pareja marcó un momento único que será recordado como una de las celebraciones más espectaculares de 2024.