Teófimo López le ofrece una justa propuesta a Ryan García

Teófimo López, campeón de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), le hará una justa propuesta a Ryan García para que acepte subir al ring con él y defender su título.

En una entrevista con Little Giant Boxing, López explicó que García sería el lado B porque él es el rey de la división y está pensando en llamar a Golden Boy Promotions para ofrecerle una división razonable de 55-45.

“En este momento, Ryan no tiene una pelea. Veré si llamo a Óscar (De la Hoya) y veo qué pasa. Todo tiene que tener sentido. No puede ser, ‘Oye, simplemente hagamos una pelea’. Son ilusiones, no. Tenemos que darles algo que les interese. Intento ser justo lo mejor que puedo. Creo que una división 55-45, sabiendo que soy el rey de mi división en 140 libras, defendiendo el título mundial de la OMB y el de The Ring Magazine además de eso, lo cual es lineal. Sí, 55-45 parece una división razonable”, dijo.

Ryan García tiene en mente varios rivales para su regreso. Crédito: Cris Esqudda/Golden Boy Promotions | Cortesía

“En realidad, es un 5% si lo piensas bien, porque si eliminas el otro 5%, se destinará a los impuestos o a tu equipo. Si Ryan está mirando, no podrás pelear, hermano. Estás en el mismo tipo de aprieto en el que estoy yo en Fanmio hasta que Golden Boy lo permita. Creo que lo harán, pero tenemos que ver”, agregó.

Teófimo López siempre ha estado interesado en pelear con Ryan García y ahora la pelea podría ser una realidad, ya que el mexoamericano lo ha mencionado como posible rival.

En su última pelea, García dio positivo por Ostarina luego de vencer a Devin Haney en abril de este año y, aunque demostró que todo fue causado por dos suplementos contaminados, la Comisión Atlética de la Ciudad de Nueva York suspendió al californiano por un año del boxeo.

King Ry volverá a la acción en abril del 2025 y, según Bernard Hopkins y Óscar de la Hoya, Teófimo López podría ser el elegido. Por ahora el californiano subirá al ring con Rukiya Anpo el 30 de diciembre en Tokio, Japón, en un duelo de exhibición, pero este podría no suceder porque Golden Boy Promotions aún no ha autorizado el evento.

Teófimo López venció de manera dominante a Steve Claggett en su última pelea. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Teófimo López, de 27 años, es un excampeón indiscutido de peso ligero y monarca de la OMB en las 140 libras. El pugilista estadounidense de ascendencia hondureña tiene récord de 21 victorias, 13 por nocaut, y una derrota en su carrera como profesional.

Por su parte, Ryan García, de 26 años, conmocionó al mundo al derrotar a Haney en su última pelea, pero el positivo por sustancias prohibidas hizo que se cambiara la decisión mayoritaria a sin resultado. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), un revés y un no contest en su carrera profesional.

