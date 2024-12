Tragedia en Acción de Gracias: hombre asesinado por su vecino en Florida tras discutir por el ruido

La Oficina del Sheriff de Broward informó que un hombre de Florida, de 71 años, fue presuntamente asesinado a tiros por su vecino el Día de Acción de Gracias cuando ambos estaban discutiendo por el ruido.

Hureleyon McLean, de 71 años, bajó las escaleras para hablar con su vecino de Lauderdale Lakes, quien le había dejado una nota quejándose de que su música estaba demasiado alta durante el día festivo, dijo la viuda de la víctima, Rose, a WTVJ.

“Lo oí y corrí hacia la puerta. Cuando miré hacia afuera, mi esposo estaba boca abajo en la sangre”, dijo sobre el disparo.

El presunto tirador, cuyo nombre no se ha dado a conocer, alega que actuó en defensa propia, según informó la oficina del sheriff. No se han presentado cargos.

“Mi marido no tenía ningún arma. Ni siquiera llevaba un cuchillo encima”, dijo Rose a la emisora, afirmando que el sospechoso la amenazó después de dispararle a su marido.

La mujer señaló que habían estado planeando celebrar el Día de Acción de Gracias con familiares y amigos ese día cuando sucedió lo impensable.

“No se arrepintió. Estaba de pie, mirándome con el arma en la mano de la misma manera. Me acerqué a él y le pregunté: ‘¿Por qué le disparaste a mi marido? ¿Por qué?’. Y me dijo que si no me callaba, me dispararía a mí también”, dijo a WSVN sobre el tirador.

Hureleyon era padre de dos hijos y un abuelo.

La policía dijo que la Oficina del Fiscal Estatal del Condado de Broward determinará si se presentarán cargos criminales después de una investigación.

