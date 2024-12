Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de diciembre de 2024

LEO

En el trabajo vienen buenas noticias y si estás con los ojos bien abiertos se pondrá una oportunidad de crecimiento que no deberás desperdiciar, así podrás mejorar tu economía. Abre bien los ojos pa que no te vuelvan a ver la cara otras personas, sé más fuerte en tu carácter y no te dejes manipular por nadie o te traerán como mensa. Persona de tu pasado regresa para dañarte la vida no le des entrada para que no se repita la misma historia. Es momento de dejar a un lado tu timidez y de comunicarte con fluidez. Negocios que tengan que ver con el tema de alimentos preparados se verán muy favorecidos. Tienes ideas creativas que no debes dejar pasar. Aléjate de las personas con problemas en su vida porque nada más contaminan la tuya. Traes la intuición despierta, sobre todo a la hora de dormir pues lo que piensas resulta al final cierto. Pon atención porque puedes recibir señales o mensajes en sueños que te indiquen que personas te están traicionado.

VIRGO

Tu buen corazón es la clave perfecta para acercar a las personas a ti, no te des tanto el taco que a las personas ya no les gusta rogar y en cualquier momento te mandarán a la fregada. La vida te va a llenar de nuevos amores y nuevas oportunidades, pero necesitarás poner de tu cuenta sino no va a poder darse nada. Deja de pensar en los problemas y enfócate en las cosas positivas, tu trabajo espiritual va muy bien, siempre agradece al universo. De momento ajusta tus gastos a tu pobreza porque andarás con la madre en rastra. Recuerda que si quieres acceder a lo mejorcito en cuestión de amores tú debes de estar en las mismas condiciones, no descuides tu físico e inviértele. Pon de tu parte para que tu relación funcione en caso de tener una, tu indiferencia no ayuda en nada, date un buen baño relajante con velas y medita sobre hacia dónde va tu dirección. Se vienen oportunidades en los dineros que debes de aprovechas para poner un negocio o mínimo pagar tus deudas.

LIBRA

En cuanto al trabajo las cosas van viento en popa muchas oportunidades que te darán para unas merecidas vacaciones. Si tienes pareja, sé más detallista para que las cosas no se enfríen porque suelen caer mucho en la monotonía. Ten cuidado con el alcohol, porque podrías caer en vicios innecesarios y si no tienes cuidado y fuerza puedes tomar un camino del cual después te vas a arrepentir. Recuerda que vida solo es una así que aprende a disfrutarla, no te quedes con ganas de nada y agradece lo que te llega cada día. Te llegarán noticias de una amistad que ha estado hablando de ti. Traes la intuición despierta, aprende a escucharla porque te va a revelar situaciones que están pasando a tus espaldas. Posibilidades de que llegue a tu vida quien te despeine la cotorra en esta semana que inicia el mes de diciembre, ya te hace mucha falta, por eso mismo traes el carácter que ni tú te aguantas. Tienes la capacidad para cambiar las cosas negativas en cosas positivas así que hazlo y ya no le pienses mucho.

ESCORPION

En esta etapa tus ingresos estarán por aumentar, una situación de papeles se solucionará de manera positiva. Enfócate en lo tuyo, en seguir trabajando tu espiritualidad. Ten cuidado en poner en manos de charlatanes tu salud y menos si es para algún tipo de cirugía plástica. Si no tienes empleo por fin lo conseguirás, pero deberás de ser más dedicado en eso. Haz estado cansado al despertar, checa bien que no haya algo que esté afectando la energía de tu descanso. Te viene un dinero extra que no esperabas en próximos días que debes utilizar de manera adecuada. Si tienes una relación, esta se está enfriando por la monotonía, haz cambios para que se encienda nuevamente el fuego del amor. Cuando te enojas te conviertes en el ser más despiadado expulsado del 5to infierno, aprende a controlar tu carácter o terminarás lastimando a quien no lo merece. Habrá despeinada de greña inferior esta semana, traes la sensualidad a todo lo que da. Si la has regado están dispuestos a perdonar tus errores.

PISCIS

La confusión por la que estás pasando debes atenderla, organiza tus actividades y haz un tiempo para ti, ya es momento de pensar en tus sueños y metas. No seas tan hijo de la tostada, porque te encanta que te inviten y te paguen todo. Ten cuidado con quienes llegaran en estos días a tu vida muchos de ellos no son de confiar y te podrían meter en chismes de vecindad. Si te ofrecen algún negocio haz un contrato donde se especifique la negociación acordada, porque eres muy de que como son tus amistades entregas todo y después te dan el golpe. Bájale unas 5 rayas a tu soberbia y reconcíliate con quienes tienes conflictos, estas fechas navideñas son para disfrutar y pasarla en familia. Si estas pasando por cuestiones de salud de una vez atiéndete sin pensar en el dinero. ¡Tu salud es lo más importante! Te llegaran chismes de trabajo, no hagas caso solo quieren provocarte. Si te interesa alguien y sino te pela no le ruegues, que siga viviendo en el miércoles de ceniza que es lo que le gusta. Cuidado con amores falsos de una noche porque estarás rodeado de ellos. No te dejes manipular por miembros de tu familia.

ACUARIO

La cabeza te ha dolido porque piensas de manera muy negativa. Mándalos al chorizo a todos. Es necesario que consideres el rehacer tu vida amorosa, dile bye al pasado, date el permiso para abrir tu mente y darte la oportunidad de volver amar y ser amada. Pon atención a tus horas de comida, que por andar trabajando todo el día pasas por alto lo más importante que es mantener en excelente estado tu cuerpo. Es momento de que inviertas en tu salud, ya sabes que estás mal y nada más te haz estado haciendo wey. Cuida el asunto del dinero en tu relación de pareja, no vaya a ser que te quieran dejar con la cartera vacía. Vienen cambios en tu estado de ánimo, no te permitas caer en tristezas y depresiones que te puedan llevar po un mal camino. Ten cuidado con cambios en la cuestión laboral que lejos de beneficiarte te vengan afectar. Debes aprender a decir que no y no permitir que las demás personas se pasen de lanza contigo. Se vienen días en los cuales estarás algo melancólico al recordar a personas de tu pasado que hoy en día ya no están contigo. Cuidado con amores de una noche y con un chisme en la familia que podría venir afectarte más de la cuenta.

CAPRICORNIO

En tu trabajo las cosas están bien perras, no te dejes influenciar por personas que inventan chismes o que te quieran meter miedos de despidos o tonterías de esas. ¡Aclara tus asuntos sentimentales de frente, deja de entregarte ciegamente porque sabes perfectamente que en ocasiones te ven la cara, debes aprender a valórate! Haz un análisis a tu presupuesto y apégate a él para evitar problemas más adelante. Se más prudente al emitir juicios para que no hieras a quienes amas porque después tienes el hocico muy suelto. Si te están invitando a un nuevo negocio atrévete a invertir en él y pierde el miedo a salir de la pobreza. Tu economía estaba estancada y por fin sientes que las cosas comienzan a moverse, están en puerta oportunidades para que generes más dinero, antes de que cierre el año deberás de pensar muy bien en lo que quieres y deseas cumplir. Mueve los muebles de tu casa para que las energías se renueven y eso traiga prosperidad. ¡Si estás iniciando una sociedad ten cuidado!, pues a veces puedes chocar con tu socio o socios por diferencias tonterías.

SAGITARIO

Semana de recibir noticias y momentos de alegría con tu pareja, tu solo disfruta. Pon atención a tus sueños, te mostrarán grandes cosas solo deberás aprender a descifrarlos. Sé responsable cuando platiques y trata con seriedad los temas emocionales, dales la importancia que merecen. Por fin tienes la sensación de que tu relación está estable en caso de tener una obviamente no la riegues trayendo situaciones del pasado a tu presente. Llega el momento de ubicarte con respecto a tu pareja en caso de tener, te caerá el veinte de que ya dejaste de ser el segundo plato y pasaras a ocupar el sitio en el que tendrás el valor que mereces. Si aún estás fumando deja de hacerlo porque tu salud podría verse deteriorada en el área respiratoria. El amor está abrazando tu vida así que no lo dejes ir de tu vida. La vida te está sonriendo y por fin llega la alegría a tu vida, aprovecha y disfruta. Tienes al universo sobre ti estos días y podrás lograr cuanto te propongas. Deja de cargar con los problemas de los demás, por eso andas con la capa caída, por pensar en problemas que no son tuyos.

ARIES

Hazte un cambio de imagen, te caerá de perlas. Si te ofrecen un negocio, pero no tienes dinero, de manera responsable pide a tus comadres, o empeña algo que no uses, pues ese negocio dará buenos frutos. Es momento de aprender de cada situación que sucede en tu vida para no volver a repetirla o caer en las mismas situaciones de siempre. La llegada de una nueva persona a tu vida cambiara tu manera de pensar. No te dejes manipular por la familia y céntrate en tus sueños, metas y anhelos. Se viene la oportunidad de emprender un negocio bastante bueno solo cuida lo que firmes. Hay amores del pasado que retornan y podrían meterte en problemas por diversos chismes. Amistad anda hablando pestes de ti, sino le pones un alto te meterás en graves problemas. Vas bien con los cambios que haz hecho para mejorar tu salud, sigue así. Ten mucho cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en chismes a una amistad nomas por hablar. Bájales a tus gastos porque andas muy perris comprando muchas cosas de marca y después te andas tronando los dedos.

TAURO

Si la persona que está a tu lado no es lo que tú quieres para ti entonces haz los cambios necesarios en tu vida para no seguir ahí pasándola mal. Abre bien los ojos para que aproveches las oportunidades que pasan frente a ti porque muchas de ellas no se volverán a repetir. Te buscará un ex que quiere regresar, hasta ahorita te valoraron, mándalo a la tostada sin retorno y en bicicleta sin asiento. El dinero saldrá de donde esté, deja de pensar que tiene que salir a huevo de donde tú piensas. Hay muchos caminos para que las cosas lleguen a ti. Todo se resolverá felizmente en lo laboral en caso de estar pasando por alguna situación problemática. Si tienes una relación y la persona está alejada o ausente es muy probable que regrese con la cola entre las patas. Deja de mendigar y andar arrastrándote por quien ni te masca ni te pela ni nada. Recibirás dinero, mismo que deberás utilizar para pagar tus deudas y salir del aprieto económico en el que te encuentras. Vienen días muy difíciles en los cuales te será complicado salir de casa, toma el toro por los cuernos, vida solo una, sal y disfruta. Una mentira de amistad te dolerá en el alma, esto ayudará a que termines con una situación que no te convenía para nada.

GÉMINIS

Te llegarán buenas noticias en el aspecto del trabajo, a lo mejor un dinero extra, pero tienes que trabajar tu puntualidad. Administra tus horarios y no dejes las cosas al último o podría haber problemas laborales o dentro de la familia. Te buscará una amistad pa traerte chismes de exparejas y contarte sus problemas amorosos, tu solo escucha y calla no des opinión o te puede meter en problemas por agregarle de su propia cosecha. Tu economía no anda del todo bien, pero ten paciencia, prontamente se recuperará porque viene una avalancha de nuevas amistades, nuevos negocios y oportunidades para ganar dinero por puños. La paz que sientes disfrútala, hazla consiente. Deja de querer que tu pareja piense como tú eso nunca va a pasar. Hay gente que solo te utiliza para sacar ventaja económica, ten cuidado con esas cuestiones. Las sorpresas están en camino, tu independencia económica está cerca solo aplícate. Tus miedos por fin terminan, las situaciones que te tenían comiéndote los codos en cuestión del trabajo por fin tienen solución. Es necesario que trabajes tus miedos e inseguridades para poder conseguir lo que deseas en la vida.

CÁNCER

Toma más agua y deja los refrescos para purificar tu cuerpo criminal porque podrías estar reteniendo líquidos. Es momento de cambiar tu forma de ser porque te has convertido en una persona negativa con el paso de los años, la burra no era harisca la hicieron. Abre tus brazos a las posibilidades que se presentan frente a ti para que puedas enfrentar el destino del cual te sientes con el poder de controlar. Vienen días de grandes cambios podrías pasar por momentos algo complicados en cuestión de tu salud por diversos cambios planetarios que están sucediendo. Dejarás a una persona que ya no te interesa y comenzarás a salir e ir conociendo a más personas, eso es excelente pues hace falta que salgas de esa situación en la que estabas emocionalmente. Por fin el amor ronda tu vida no lo desaproveches. Debes de tener mucho cuidado con juegos de azar porque no te va a ir de lo mejor pues no traerás mucha suerte, inicias tu ciclo de cumpleaños y lo inicias con muchos sueños y metas pero que solo se van a cumplir si les pones las ganas y el esfuerzo que se requieren.