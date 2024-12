Descuento enorme en Walmart: se consigue a $69 pero antes costaba $180

La cadena minorista más grande de Estados Unidos Walmart continuará con descuentos esta semana a propósito del Black Friday y Cyber Monday que generaron numerables ventas en todos los departamentos especialmente los del hogar.

Es por esa razón que si aún no has aprovechado las ofertas de Walmart aquí te mencionamos un artículo que está en tendencia en su página de venta en línea no solo por su calidad sino también por su increíble precio.

Se trata del juego de patio Bistro de 3 piezas de la marca Walsunny que anteriormente costaba $180 dólares y ahora los compradores se lo podrán llevar a casa por tan solo $69 dólares, es decir con más de 50% de descuento.

De acuerdo con los comentarios que han dejado algunos consumidores, este juego de patio tiene un “diseño elegante”, y es que efectivamente, según la descripción de Walmart pese a que es pequeño, es un artículo que se puede adaptar a cualquier espacio del patio o jardín.

Lo que hace a este juego de patio uno de los favoritos actualmente de los consumidores es su versatilidad y comodidad, ideal para relajarse al aire libre, ya que las sillas cuentan con apoyabrazos curvos, sus marcos son de metal, la tela de los asientos es resistente y transpirables. Además, incluye una mesa auxiliar, están disponibles en varios colores.

Algunos usuarios dejaron reseñas como: “Son sillas fantásticas sin el lío de los cojines. Diseño agradable y limpio y se sienten resistentes. Fáciles de armar”, escribió un comprador, mientras que otros resaltaron que es una “buena oferta”, por el descuento en su precio.

Si está buscando un juego de patio este es el ideal, asimismo en la página web de Walmart se pueden conseguir otros artículos similares como tumbonas y muebles con increíbles descuentos que los consumidores no se querrán perder.

