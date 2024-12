Defensora de familias mixtas pide a Biden perdón para un millón de indocumentados como lo aplicó a su hijo Hunter Biden

La presidenta de American Families United, Ashley DeAzevedo, pidió al presidente Joe Biden aplicar su poder de indulto a inmigrantes indocumentados, esposos y padres de estadounidenses, lo que beneficiaría a casi un millón de familias mixtas.

DeAzevedo, quien impulsó el llamado ‘parole in place’ para abrir un camino a la ciudadanía para esposos indocumentados de estadounidenses, dijo que el mandatario demócrata estaba dispuesto a perdonar a su propia familia, como lo hizo con su hijo Hunter Biden, entonces podría aplicar el indulto para proteger a familias mixtas.

“Si el presidente Biden está dispuesto a utilizar su autoridad para salvaguardar a su propia familia, lo instamos a que muestre el mismo compromiso con la protección de las familias estadounidenses atrapadas en centro del debate sobre la inmigración”, dijo DeAzevedo. “Tiene el poder de otorgar indultos discrecionales a cónyuges inmigrantes y padres de ciudadanos estadounidenses cuyo único delito sea una infracción civil”.

La presidenta de la organización American Families United se refiere a la “infracción civil” a los inmigrantes que se quedaron sin autorización en el país, ya que quienes tienen una primera falta de este tipo enfrentan un proceso administrativo, no penal, como aquellos que reingresan al país sin papeles.

“Una acción audaz ahora podría evitar que estas familias sean separadas con fines políticos bajo la próxima administración”, consideró DeAzevedo en referencia al gobierno del presidente electo Donald Trump.

El próximo mandatario ha prometido una estrategia masiva de deportación y su “zar de la frontera”, Tom Homan, incluso respalda expulsar a familias completas del país, a fin de no separar a las familias, incluso si eso conlleve deportar a niños estadounidenses con sus padres.

“Al igual que el presidente Biden, estoy decidida a hacer todo lo que esté a mi alcance para mantener a mi familia segura y unida”, dijo DeAzevedo. “Sin embargo, para más de un millón de familias de estatus mixto en todo Estados Unidos, lo que está en juego no podría ser mayor. Nos enfrentamos a las duras realidades de un sistema de inmigración roto y a la amenaza de una deportación masiva”.

DeAzevedo insistió al presidente Biden que era “momento de actuar”, para evitar afectaciones a familias estadounidenses.

“Todas las familias merecen una oportunidad justa, incluidos los ciudadanos estadounidenses con cónyuges inmigrantes que han construido sus vidas aquí durante décadas”, expuso.

American Families United fue de los grupos que impulsaron el ‘parole in place’, conocido también como Keep Families Together (Manter a las Familias Juntas), implementado por Biden en junio pasado, pero fue desafiado por 16 gobiernos republicanos y suspendido en un tribunal.

Biden ha enfrentado críticas por aplicar el indulto presidencial a su hijo Hunter, acusado de delitos relacionados con las drogas, el manejo de armas y evasión fiscal.

La decisión del mandatario demócrata –que también ha recibido críticas de sus colegas de partido– ocurre a pocos días de que Hunter Biden reciba sentencia por ambos casos.

