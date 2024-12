Hijas de Silvia Pinal no se presentaron para recibir sus cenizas, asegura Pepillo Origel

La muerte de la actriz Silvia Pinal sigue dando de qué hablar y las más recientes declaraciones de Pepillo Origel dejaron ver que la unión entre los integrantes de la dinastía no es tan fuerte como se pensaba. Y es que el periodista afirmó que para la cremación de la artista, ningún familiar estuvo presente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el famoso comunicador criticó la manera en la que la familia de la última diva del cine mexicano manejó su deceso. Además, dentro de su mensaje destacó que ninguno de sus hijos (Alejandra Guzmán, Sylvia Pasquel y Luis Enrique Guzmán) estuvieron presentes durante el momento de la cremación, así como la entrega de sus cenizas.

Según el relato de Pepillo Origel, habría sido Efigenia Ramos, asistente personal de Silvia Pinal por más de tres décadas, quien se encargó de recibir sus restos y colocarlos en un nicho en la casa de la actriz.

Silvia Pinal: ¿En dónde descansarán los restos de la actriz?

“A la hora de la cremación no estaba nadie de la familia, la única era ‘Efi’ que fue a la que le entregaron las cenizas y las llevó a la casa de la señora Pinal (…) Las hijas andaban en el restaurante con unas visitas que vinieron de Monterrey y ahí estaban, así es que no recibieron las cenizas“, destapó el mexicano.

El famoso añadió que la colaboradora de Silvia Pinal “estuvo con ella hasta el último día al pie del cañón”, destacando que las actualizaciones sobre el estado de salud de Silvia Pinal en los días previos a su muerte fueron de su conocimiento gracias a ‘Efi’: “Con ella sí hablé y pues qué les puedo decir, quisiera decir muchas cosas pero mejor no digo nada”.

Silvia Pinal: Su hijo no asiste al homenaje en Palacio de las Bellas Artes

Pepillo Origel no fue invitado al homenaje de Silvia Pinal

Otro de los detalles revelados por Pepillo Origel fue la razón detrás de su ausencia en el homenaje póstumo que se llevó a cabo el pasado sábado 30 de noviembre en el Palacio de Bellas Artes. Esta se debió a la falta de invitación por parte de Sylvia Pasquel, hija mayor de Silvia Pinal.

“No me invitaron a nada, a nada, ni modo, yo vi que Syvia Pasquel invitó a sus amigos, les mandó las invitaciones a sus amigos, a mí no me mandó nada, pero claro, yo me lo imaginaba“, dijo visiblemente molesto.

“No fui porque tuve mis razones, creo que la señora Pasquel dejó mi amistad, ella tendrá sus razones, yo las mías (…) anda de íntima de este señor -Iván Cochegrus-, ha estado pegado a ellas y yo no lo soporto”, dijo para concluir.