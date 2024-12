NYT responde a Sheinbaum sobre estudiantes de química reclutados por el narco

Tras la declaración que dio la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al rechazar que el crimen organizado en México está reclutando a estudiantes de química para producir fentanilo tal como lo publicó el diario The New York Times, la respuesta por parte del medio estadounidense no se hizo esperar.

Paulina Villegas, una de las autoras del reportaje respondió a la mandataria durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula.

“Allí bien lo dice: nuestras fuentes son nueve miembros del Cártel de Sinaloa, de la organización de distintos niveles, empezando por estudiantes; o sea, los testimonios son de primera mano. También reclutadores, personas del más alto nivel que confirmaron con mucho detalle cómo se lleva este proceso de reclutamiento, las razones por las cuales los jóvenes deciden entrar al negocio, y también confirmamos y corroboramos cada detalle de cómo sucede este fenómeno. También hablamos con autoridades estadounidenses, con profesores de universidades del estado de Sinaloa”.

Villegas añadió que le pareció extraña la declaración de la presidenta, “que dice que no existe información de su gabinete de seguridad, cuando también esto fue publicado ya en un reporte de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) donde hablan de un posible reclutamiento de estudiantes de química”.

Aclara que incluso pusieron “el link a este reporte de inteligencia que se hizo público en 2020, cuando fue hackeado y publicado por un grupo de hackers, como viene en el texto, y esto fue corroborado por muchas más fuentes”.

Respecto a por qué la presidenta dio esas declaraciones, Paulina Villegas expresó que no le corresponde a ella ni a su compañera Natalie Kitroeff, autora también del artículo, de especular ni responder acerca de sus razones

“A nosotras nos corresponde hacer ese tipo de trabajo, que yo, como mexicana, considero muy relevante y preocupante, y sostener la información y ser sumamente responsables, cuidadosas con nuestras fuentes y en la manera en que trabajamos. Ya lo demás, las decisiones, los comentarios que tomen funcionarios públicos, es su responsabilidad. Nosotras nos debemos al público y a nuestros lectores”.

La presidenta Sheinbaum cuestionó la veracidad del reportaje durante su mañanera del 2 de diciembre, refiriéndose a la serie “Breaking Bad” como posible fuente del reportaje.

Los jóvenes son atraídos por las ganancias que ofrecen los cárteles por trabajar para ellos. Uno de los principales factores que los atrae es la elevada remuneración que ofrecen, que llega a ser mayor de 800 dólares mensuales por sintetizar fentanilo.

