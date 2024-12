Ron DeSantis figura en el radar de Donald Trump para sumarlo a su gabinete

Ron DeSantis, gobernador de Florida, es contemplado por Donald Trump para sumarlo a su gabinete como opción B para desempeñar el cargo de secretario de Defensa.

Aunque en un inicio el magnate neoyorquino había elegido a Pete Brian Hegseth, expresentador de la cadena de televisión Fox News, para ocupar el importante cargo, sus antecedentes ligados a una presunta agresión sexual incomodaron a los propios conservadores y eso podría echar abajo la posibilidad de que respalden su designación.

El diario The New York Times y otros medios informativos revelaron un historial de comportamiento abusivo e inapropiado del también exoficial de la Guardia Nacional del Ejército estadounidense hacia las mujeres.

No obstante, Hegseth señaló contar con el apoyo de Donald Trump sobre su designación y por lo tanto seguirá adelante con la misión que le asignó como posible secretario de Defensa.

“Hablé con el presidente electo esta mañana. (Me) dijo: ‘Sigan adelante, sigan luchando, los apoyaré hasta el final’. ¿Por qué me rendiría? Siempre he sido un luchador. Estoy aquí por los combatientes. Esta es una pasión personal para mí”, advirtió.

Durante su campaña en busca de la candidatura presidencial republicana, Ron DeSantis llegó a insultar a Donald Trump. (Crédito: Chris O’Meara / AP)

Al respecto, un informe del periódico Wall Street Journal anticipa que el ganador de las elecciones presidenciales está considerando una opción alternativa en caso de que sus correligionarios de partido echen abajo su nominación.

En este sentido, Ron DeSantis sería el personaje convocado de última hora para integrarse al gabinete presidencial.

De hecho, el mandatario de Florida también sirvió en el ejército y es una figura bastante reconocida que incluso enfrentó a Trump en la carrera por la candidatura presidencial republicana.

Para el político de 46 años llegaría en buen momento, pues no será elegible para postularse nuevamente a gobernador una vez que concluya su mandato, en 2027.

Además, el cargo que ocuparía al frente de la defensa de la nación le serviría de trampolín para una posible nueva búsqueda de llegar a la presidencia dentro de cuatro años.

Cabe señalar que, DeSantis respaldó la revocación de una orden ejecutiva que ha permitido a los militares transgénero servir abiertamente, además de que propuesto poner fin a las actuaciones de drag en las bases militares y apoyó la prohibición de que en las instalaciones militares se les rinda honores a banderas que no sean estadounidenses.

