¿Te olvidaste de algo? Guía para padres viajeros sobre la renta de artículos para bebés.

Las empresas de renta de artículos para bebés pueden ayudar a alivianar la carga cuando se viaja con niños. Esto es lo que debes saber

By Katherine Hutton

Como padres primerizos, mi esposo y yo no estuvimos relajados la primera vez que viajamos fuera de casa con nuestra hija pequeña.

Tenía 3 meses cuando subió a su primer avión. Y aunque era bastante pequeña, nunca habíamos llevado tanto equipaje. Empacamos un poco de todo, tratando de preparar y planificar lo que nuestra hija pudiera necesitar de nuestro hogar.

En nuestro intento de hacer que las dos semanas en la casa de sus abuelos se parecieran lo más posible a su rutina habitual, también rentamos la misma cuna que tiene en casa, la Snoo. En casa, habíamos pedido prestada la cuna Snoo Smart Sleeper Bassinet a una amiga, y ese era el entorno de sueño al que estábamos acostumbrados (y nuestra hija) para las siestas y por la noche. Descubrimos que la empresa, Happiest Baby, tenía un programa de renta, así que programé que me entregaran una cuna Snoo de alquiler en la casa de mis suegros.

No creo que sea la única: cuando mis hijos tienen una rutina que funciona, hago todo lo posible para asegurarme de que nada la estropee. Y eso puede ser difícil cuando viajamos a un nuevo entorno. Alquilar una cuna para nuestro viaje fue una forma de hacer que la rutina de sueño de mi hija se sintiera un poco más como en casa.

¿Por qué rentar artículos para bebés cuando viajas?

Rentar artículos para bebés es mucho más conveniente que llevar un corralito, una carriola y una trona a un viaje. Alquilar puede ahorrarte espacio en tu equipaje, ayudarte a evitar algunos de los cargos por facturar equipaje y permitirte usar artículos que sería imposible llevar en un viaje por carretera o en avión (como nuestro moisés).

Rentar también puede ahorrarte tener que comprar artículos que solo necesitarás para tu viaje, como juguetes de playa para unas vacaciones en la playa o una mochila de senderismo para recorrer los senderos. Las empresas de arrendamiento de artículos para bebés pueden facilitar el envío o la entrega de los artículos esenciales que necesitas en tu destino, ya sea un hotel, un alquiler vacacional o la casa de un familiar.

Afortunadamente, puedes rentar casi cualquier tipo de artículos para bebés, incluidos moisés, cunas, carriolas, corrales, asientos de bebé para el coche, tronas, juguetes y hamacas. Incluso puedes encontrar rentas de temporada y especiales, como carpas de playa y mantas para exteriores. Pero es importante investigar con anticipación para saber qué artículos para bebés es mejor alquilar (o no).

Cómo rentar artículos para bebés

Según lo que rentes y a dónde vayas, lo más probable es que tengas varias opciones de renta de artículos para bebés.

Renta directamente en tu alojamiento de viaje: Tu hotel o alojamiento vacacional puede ofrecer la opción de alquilar una cuna o un corralito directamente de forma gratuita o por un cargo adicional si lo solicitas. Algunos destinos y complejos turísticos orientados a la familia (como Orlando o el Caribe) pueden tener paquetes de alquiler disponibles; pregunta cuando reserves tu estadía.

Renta de artículos para bebés en una empresa: Donde quiera que las familias viajen de vacaciones, es probable que encuentres varias empresas que se especializan en alquileres de artículos para bebés. Busca “renta de artículos para bebés en” y tu destino, y es posible que encuentres una combinación de proveedores de renta locales y nacionales. MountainTot, por ejemplo, es una empresa local de alquiler de artículos para bebés que presta servicios en estaciones de esquí en Colorado, mientras que BabysAway presta servicios en 33 estados de Estados Unidos, así como en Washington, D.C.

Algunas empresas de alquiler de artículos para bebés tienen almacenes en destinos populares y entregan los artículos a nivel local. Empresas, como BabyQuip y Traveling Baby Company, actúan de manera similar a Airbnb o Uber, donde alquilas los artículos que necesitas a un socio independiente local en tu destino y te los lleva directamente a tu alojamiento.

Qué debes preguntar antes de rentar artículos para bebés

Hablé con expertos en seguridad infantil para saber qué deben tener en cuenta los padres antes de rentar artículos para bebés. A continuación, algunas preguntas que puedes hacer mientras haces tu investigación.

¿Has comprobado si los productos que tienes disponibles han sido retirados del mercado? Holly Choi, experta en seguridad para bebés y niños pequeños y cofundadora de Safe Beginnings First Aid, recomienda preguntar lo siguiente a la empresa de arrendamiento: “¿Cuál es el procedimiento para comprobar si hay retiros del mercado?”. Las empresas de alquiler no deberían rentar artículos que hayan sido retiros del mercado, por lo que es una buena pregunta que debe hacerse de antemano. Choi dice que los padres también pueden realizar su propia investigación sobre retiradas del mercado en el sitio web de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor.

¿Cómo se cuidan los artículos entre clientes? “¿Qué hacen con los artículos entre el momento en que los devuelven y el momento en que los rentan nuevamente?”, dice la doctora Alisa Baer, MD, ​​también conocida como The Car Seat Lady. Eso puede ayudarte a “averiguar cuál es su proceso de limpieza y de asegurarte de que el producto todavía está en buenas condiciones de funcionamiento”. Choi también recomienda preguntar: “¿Cómo inspeccionan [el artículo] cuando se devuelve para detectar cualquier tipo de falla?”.

¿Cómo se limpia el artículo? Hay una forma correcta y otra incorrecta de limpiar ciertos productos para bebés, y los padres deberían preguntar a las empresas de arrendamiento sobre sus procesos de limpieza. “Algunas de las cosas que hacen para limpiar los artículos, como la limpieza con vapor, son totalmente aceptables para la mayoría de los artículos, excepto los asientos de seguridad para el auto”, dice Baer. “El vapor caliente es muy peligroso de usar en los asientos para bebés. Puede degradar el producto de una manera que podría no resistir en caso de accidente. Por lo tanto, la preocupación también con el alquiler de asientos [para el auto] es que los lugares que cuidan más sus artículos al mismo tiempo podrían estar dañando el asiento de seguridad para el auto en el proceso de cuidado. Básicamente, en el asiento de bebé, solo se debe utilizar agua a temperatura ambiente para limpiar, no vapor ni productos químicos u otras soluciones de limpieza”.

¿Se garantiza que el artículo ya estará allí cuando llegues? Ya sea que planees que el equipo rentado se entregue en tu aeropuerto, hotel o en cualquier otro lugar de tu destino, asegúrate de que tu alquiler esté garantizado allí y disponible cuando llegues, dice Baer. Cuando rentas un asiento de seguridad para el auto en empresas de renta de automóviles, la disponibilidad se otorga por orden de llegada, por lo que incluso si solicitas un asiento con anticipación, si se agotan antes de que tú llegues, puede que no tengas suerte.

¿Cuáles son tus opciones de entrega? Dependiendo de lo que estés rentando, es posible que desees que tu equipo se entregue en un lugar específico. Por ejemplo, si estás alquilando una carriola doble, puede ser bueno tenerla ya esperándote en el aeropuerto. Verifica dónde realizará la entrega la empresa de arrendamiento; algunas pueden entregar el equipo solo en un hotel o en un alquiler vacacional en lugar de en un aeropuerto o en una ubicación de renta de coches.

¿Cuál es su política de cancelación? Si hay algo que los padres saben muy bien es que los planes cambian y los horarios pueden irse por la ventana. Teniendo esto en cuenta, siempre es bueno consultar las políticas de cancelación y reembolso con tu empresa de alquiler para saber cuáles son tus opciones si tus planes de viaje se ven frustrados. Y en ese mismo sentido, verifica qué sucede si tu horario cambia. Si planeabas recoger tu carriola rentada de una empresa en el aeropuerto, pero tu vuelo se retrasa 5 horas, ¿cómo reorganizas la hora de encuentro?

¿Qué son las opiniones de otros arrendatarios? Siempre he considerado que otros padres son el mejor recurso en cuanto a artículos para bebés. Así que consulta las opiniones que han dejado otros padres, especialmente para asegurarte de que los artículos rentados llegaron a tiempo y en buenas condiciones.

¿Hay cargos por la entrega y la limpieza, o una cantidad mínima por pedido? Si bien es posible que la renta de una cuna o un corralito sea gratuita durante la estadía en el hotel, la mayoría de los otros tipos de alquileres tendrán un precio, pero ¿cuánto? Consulta el sitio web de la empresa para conocer los cargos por entrega, costos de limpieza, cargos por servicio u otros cargos que pueden acumularse. Además, algunas empresas tienen un monto mínimo de pedido o período de renta, así que asegúrate de que se ajusten a tus necesidades.

Artículos para bebés que deberías y no deberías rentar

Entonces, ¿qué artículos es una buena idea rentar cuando viajas? ¿Y qué artículos es mejor llevar tú mismo? Esto es lo que recomiendan los expertos.

Es bueno rentar

Carriolas: Alquilar una carriola puede ser una gran opción, especialmente si vas a caminar más en tu viaje de lo que lo haces en un día normal. Las piernas pequeñas de los niños se cansan fácilmente, incluso si normalmente ya no usan un cochecito. “Si necesitas una carriola y no quieres llevar una contigo, entonces rentarla tiene sentido”, dice Baer. Un consejo: consulta el manual en línea para el alquiler de la carriola con anticipación; de esa manera, sabrás cómo plegarlo, desplegarlo y reclinarlo, especialmente si es una marca o modelo diferente al que están acostumbrados en casa.

Tronas: Rentar una trona es una excelente manera de ahorrar espacio cuando viajas. Choi recomienda comprobar que no falten piezas y asegurarse de que el arnés funciona. Si se quitaron las correas para limpiarlas, asegúrate de que se hayan vuelto a colocar correctamente, dice. Una vez que llegues y recibas la trona, “comprueba siempre que las hebillas se abrochen y de que permanezcan abrochadas cuando tires de ellas”.

Elementos útiles: No hay nada de malo en rentar artículos para bebés que hagan que viajar con un bebé sea un poco más fácil, como bañeras para bebés, hamacas e incluso juguetes. Algunas empresas de alquiler de artículos para bebés también ofrecen artículos especiales y de temporada, desde trineos para la nieve hasta tiendas de campaña para la playa.

Se puede alquilar, pero es necesario comprobar la seguridad

Cunas, moisés, corralito de juego para bebés: Cuando se trata del sueño de los bebés, nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Choi dice que hay que asegurarse de que el equipo para dormir que se alquila esté actualizado. “Las normas de seguridad cambian cada pocos años”, dice sobre el equipo para dormir. Al alquilar el Snoo directamente del fabricante, me sentí más segura de que el moisés se limpiaría y se entregaría de forma segura.

Barreras para bebés: Choi dice que es bueno alquilar barreras para bebés, pero no las uses directamente en la parte superior de las escaleras. “Si colocamos una barrera a presión en la parte superior de las escaleras, no solo puede caerse y provocar lesiones, sino que el mecanismo por el cual un niño se cae por las escaleras con la barrera puede ser peor que si se cae por las escaleras solo”, dice Choi. Ella recomienda hacerse una idea de cómo es la propiedad de alquiler vacacional o de destino con anticipación. “Si hay escaleras, ¿hay un pasillo antes de las escaleras donde puedas colocar la barrera más atrás? De modo que, si la barrera se cae, no caiga sobre las escaleras”.

Mejor llevar el tuyo propio

Asientos de bebé para el auto: Puede resultar difícil (o incluso imposible) saber si algo no va bien con un asiento de bebé de un vehículo rentado con solo mirarlo, por lo que Baer recomienda que siempre llevas el tuyo propio. “No podrás ver el asiento del auto y saber si estuvo involucrado en un accidente, si las correas del arnés están mal colocadas de la última persona que lo alquiló, si se limpió con vapor o cualquier otro problema que pueda afectar la capacidad del asiento para proteger a tu hijo”, afirma. Choi está de acuerdo y sugiere no rentar ningún asiento de bebés para el automóvil en una empresa de renta de vehículos.

Mi propia experiencia con la renta de artículos para bebés

¿Cómo terminó mi propia experiencia con la renta del Snoo?

Hice la reserva de alquiler el 2 de noviembre y la fecha más temprana que pude reservar para el envío fue el 13 de noviembre. Como nuestra fecha de llegada era el 18 de noviembre, sabía que sería una fecha muy cercana a la de entrega, pero esperaba que pasase lo mejor.

La cuna Snoo llegó al día siguiente de nuestra llegada, lo que nos causó algo de estrés. Afortunadamente, mis suegros habían pedido prestado un corralito a otros abuelos que vivían al final de la calle, así que nuestra hija pudo dormir allí. Pero como mi esposo y yo no estábamos acostumbrados a ese producto, ninguno de los dos dormimos bien, cada uno se despertaba durante la noche para ver cómo estaba. ¿Nuestra hija? Durmió perfectamente. Pero todos dormimos mejor el resto del viaje cuando tuvimos nuestra rutina de sueño normal.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.