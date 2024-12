Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles

La Guadalupana en Compton

El estreno mundial de El Milagro de La Guadalupana, The Experience, tendrá lugar en el estacionamiento del Crystal Casino (123 E. Artesia Blvd., Compton). En ella, los visitantes podrán hacer un recorrido sensorial por la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe de Ciudad de México. Con sala inmersiva, proyección de gran formato, espacios interactivos, sonido atmosférico y lugares para fotos. Termina el 15 de diciembre. Boletos desde $30. Informes ticketon.com.

Foto: Cortesía

Celebración navideña en el Soraya

Nochebuena: A Christmas Spectacular en el Younes and Soraya Nazarian Center for the Performing Arts (18111 Nordhoff St., Northridge), abre la temporada de celebraciones decembrinas en este centro. Con la actuación del Mariachi Pueblo Viejo y el Ballet Folklórico de Los Angeles; con Camila Fernández como invitada especial. Sábado y domingo 3 pm. Boletos desde $43. Informes thesoraya.org.

Foto: Luis Luque

Pista de hielo en DTLA

La temporada de la pista de hielo en el centro de Los Angeles ya comenzó en Pershing Square (532 S. Olive St., Los Angeles). La pista al aire libre ofrece sesiones de 60 minutos; hay un DJ a la semana en las Spotlight Nights y sesiones para aprender a dar giros. Todos los días hasta el 12 de enero. Boletos $20; incluye alquiler de los patines. Informes holidayicerinkdowntownla.com.

Foto: Red Apple Photography

Navidad en Six Flags

Más de dos millones de luces, visitas a Santa y sus elfos, música en vivo, shows de luces, nieve artificial cada 20 minutos, la visita de la Toy Soldier Troupe, fogatas para preparar s’mores y un menú especial para la temporada es lo que ofrece Six Flags Magic Mountain (26101 Magic Mountain Pkwy., Valencia) en Holliday in the Park, la celebración de navidad del parque temático. Termina el 5 de enero. Boletos desde $75. Informes sixflags.com.

Foto: Six Flags Magic Mountain Crédito: Cortesía

Navidad en SeaWorld

La Christmas Celebration en SeaWorld (500 Sea World Dr., San Diego) incluye un show nuevo con personajes del parque, un desfile de la señora Claus nuevo, un nuevo show de A Stocking Full of Soul, fotos con Santa, fuegos artificiales, nieve artificial en todo el parque, presencia de los renos de Santa, muchas luces y más. Todos los días hasta el 5 de enero. Boletos desde $68. Informes seaworldsandiego.com.

Foto: SeaWorld

Luces de navidad en Discovery Cube

El Winter Lights Holiday Musical and Festival en el Discovery Cube del condado de Orange (2500 N. Main St., Santa Ana) es una mezcla de ciencia y arte, con música que busca despertar la curiosidad acerca de las maravillas de la ciencia. Incluye un túnel de luces, un show interactivo con nieve artificial, muñecos de nieve que cantan, un castillo de nieve, juegos con nieve de verdad y más. Termina el 23 de diciembre. Boletos desde $10. Informes discoverycube.org.

Foto: Jean Luc

Nueva exhibición en el Academy Museum

El Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) inauguró la nueva experiencia Animation and Me, que introduce a los visitantes a proyecciones de clips, arte conceptual y el tras bambalinas de filmes que ilustran el arte y el proceso de animación a través de toda la historia de este arte. Comienza el sábado y termina el 6 de abril. Boletos desde $15; gratis menores de 17 años. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

How To Train Your Dragon en el Academy Museum

También en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles), como parte de la serie Family Matinees, se presenta la cinta animada How to Train Your Dragon: The Hidden World en tercera dimensión. Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Academy Museum

Coro navideño en Pasadena

Los Angeles Children’s Chorus presenta su concierto de invierno titulado Celebrating Joy, con dos presentaciones, la primera este sábado en la First United Methodist Church (500 E. Colorado Blvd., Pasadena), y la segunda el domingo en la Pasadena Presbyterian Church (585 E. Colorado Blvd., Pasadena). El programa incluye villancicos y canciones de la temporada. Ambos días 7 pm. Boletos desde $29. Informes lachildrenschorus.org.

Foto: Jamie Pham

Navidad en Castle Park

El Castle Park (3500 Polk St., Riverside) comenzó con la celebración Duke’s Very Merry Village, que incluye decoraciones de temporada, paseos en el tren Duke’s Holiday Express, el Holiday Snow Show, con nieve artificial, la Duke’s Holiday Dance Party, con Duke the Dragon y sus amigos cantando y bailando temas navideños, encuentros con Santa y más. Todos los sábados y domingos hasta el 22 de diciembre. Boletos desde $25. Informes castlepark.com.