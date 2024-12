El “sueño” europeo dejó a Ignacio Ambriz en caída libre

Ignacio Ambriz es uno de los entrenadores mexicanos más respetados en la actualidad. “Nacho” es uno de los pocos estrategas aztecas que ha logrado mantenerse con trabajo dentro de la Liga MX. Pero desde su salida a España, “Nacho” no tiene buenos procesos.

A “Nacho” se le acaba cada vez más su crédito dentro de la Liga MX. Queda muy lejos aquel Club León que luchó en el balompié mexicano gracias a su mandato desde los banquillos.

Con el conjunto esmeralda, Ignacio Ambriz estuvo desde septiembre de 2018 hasta mayo de 2021. Esta fue la última etapa exitosa del entrenador mexicano. Con el Club León dirigió 113 partidos y dejó muy buenos registros. De la mano de “Nacho”, el León ganó más de la mitad de sus partidos (61), empató 23 encuentros y solo perdió 29.

Europa le ha restado su gloria

Luego de su paso por el Club León, Ignacio Ambriz logró dar el salto al fútbol de Europa como entrenador. “Nacho” dirigió al SD Huesca, pero a partir de aquí las cosas no le han ido tan bien. El estratega mexicano solo dirigió 12 partidos. En esta corta oportunidad, el entrenador mexicano solo ganó 4 partidos, empató 3 y perdió 5 duelos.

No está de más mencionar que el SD Huesca militaba en la segunda división de España y sus pretensiones era volver a la máxima categoría del fútbol español. Luego de este breve paso por Europa, los números de Ambriz comienzan a ser rojos.

En enero de 2022, los Diablos Rojos del Toluca le dieron la oportunidad a Ambriz de volver a demostrar en el fútbol mexicano. El conjunto azteca tuvo mucha paciencia con “Nacho”, pues lo dejó en el cargo por 77 partidos.

Sin embargo, los números, aunque no fueron malos, no se acercaban a los de aquel mítico Club León. “Nacho” solo pudo ganar 33 encuentros, empató 22 partidos y perdió otros 22 compromisos.

A pesar de que no se lograron los grandes objetivos, el Santos Laguna quiso adquirir los servicios de Ignacio Ambriz para que liderara su proceso. No obstante, este capitulo en la carrera de “Nacho” no fue la mejor.

El Santos Laguna dejó a Ignacio Ambriz en el banquillo durante 31 encuentros. El problema es que en esa cantidad de partidos “Nacho” solo pudo sumar 6 victorias, 6 empates y cayó en 19 ocasiones. Esto dejó al Santos último de la tabla general y le costó el puesto al estratega azteca. Al igual que en España, Ambriz vuelve a tocar fondo, pero no hay duda de que las capacidades están, tal y como lo ha demostrado en el pasado.

