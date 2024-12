Joe Burrow revela cuánto pagó por un excéntrico ‘Batimóvil’

El quarterback de los Cincinnati Bengals, Joe Burrow, sorprendió al mundo con su más reciente adquisición: una réplica funcional del icónico Batimóvil de la trilogía de The Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan.

La extravagante compra, valorada en $2.9 millones de dólares, fue revelada por el propio Burrow durante el episodio de estreno de Hard Knocks: In Season with the AFC North, transmitido por HBO.

“¿Les he dicho que compré un Batimóvil? No lo tendré hasta dentro de un año, pero compré uno”, confesó Burrow a sus compañeros receptores Tee Higgins y Ja’Marr Chase durante una práctica de los Bengals.

¿Qué Batimóvil tiene Joe Burrow?

El vehículo, basado en el diseño de la película de 2008, es una de las 10 réplicas oficiales disponibles a través de la exclusiva plataforma Wayne Enterprises Experience, que comercializa artículos inspirados en las películas del Caballero de la Noche.

El Batimóvil de Burrow será mucho más que una pieza de colección. Equipado con un motor de 525 caballos de fuerza, incluirá un sistema de salida de cortina de humo, torretas de armas de imitación y una simulación de motor a reacción.

Aunque no podrá realizar saltos como en las películas, su funcionalidad está garantizada para asombrar en cualquier lugar.

Además, fiel a su admiración por Batman, Burrow bromeó sobre completar el conjunto: “Creo que tengo que ir con todo y comprarme un traje de murciélago caro”, comentó a Chase entre risas.

El Batimóvil será un añadido único a la ya impresionante colección de vehículos del mariscal de campo, que incluye un todoterreno eléctrico personalizado con los colores de los Bengals, fabricado por Lordstown Endurance, una empresa con la que Burrow ha mantenido una asociación desde 2020.

Con un ingreso anual de 55 millones de dólares, Burrow es el segundo quarterback mejor pagado de la NFL, solo por detrás de Dak Prescott de los Dallas Cowboys. Esto le permite darse este tipo de lujos que no solo reflejan su éxito en el campo, sino también su pasión por los héroes de ficción.

La revelación de Burrow se dio en el marco del estreno de la nueva temporada de Hard Knocks: In Season with the AFC North. El programa sigue de cerca la vida y entrenamientos de los equipos de esta división, entre ellos los Bengals, Steelers, Ravens y Browns, ofreciendo a los fanáticos un vistazo íntimo de sus estrellas y del día a día en la NFL.

