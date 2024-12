Los aranceles de Trump podrían afectar las ventas de Dollar Tree

Desde el pronunciamiento del recién presidente electro Donald Trump en torno a los ajustes arancelarios del 25% a México y Canadá, así como del 60% a China en todas las importaciones, muchas empresas están objetando la decisión ya que podría en el caso de las cadenas minoristas afectar las ventas debido al aumento de los precios.

Al respecto, Michael Creedon, director ejecutivo interino de Dollar Tree expresó en un contacto telefónico con CNN que la propuesta del mandatario llevaría a la cadena minorista a un aumento de los precios desde su nivel actual de $1,25 dólares y la eliminación de algunos artículos en su stock pese a que no mencionó cuáles serían.

Aunque Creedon asegura que se está a tiempo para tomar acciones con las que se puede mitigar el impacto del aumento arancelario, no se puede evitar el hecho de que esto afectará el bolsillo de los consumidores.

Se calcula según un informe presentado por KeyBanc Capital Markets que un 40% de las ventas del minoristas son productos importados especialmente de China. Por lo tanto, se estima que el Dollar Tree puede aumentar entre 10 a 20 centavos el precio de algunos artículos como parte de un plan para mitigar el impacto del aumento arancelario.

Pese a que Dollar Tree es de los pocos minoristas que han mantenido su precio teniendo en cuenta el impacto enorme que ha tenido la alta tasa inflacionaria en el país, los nuevos gravámenes se suman a los problemas que se vienen arrastrando desde la pandemia por el Covid-19 con la disminución de las ventas tras el recorte de los consumidores en sus gastos discrecionales, y la caída de las acciones el mes pasado.

Dollar Tree no ha sido en las últimas semanas la única cadena minorista que se ha pronunciado, el director ejecutivo de Best Buy, Corie Barry mencionó en entrevista para CBS que ya están planificándose para trabajar con algunos socios proveedores en los próximos pasos. “Estos son bienes que la gente necesita y los precios más altos no ayudan”, dijo.

Por su parte, el director ejecutivo, Jesper Brodin señaló que aunque nunca se ha vivido un periodo arancelario tan elevado. “tendremos que entenderlo y adaptarnos”, dijo.

