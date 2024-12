¿Adamari López ha sufrido acoso laboral? La conductora responde

Gracias a sus 40 años de trayectoria, la conductora y actriz Adamari López ha tenido la oportunidad de formar parte de diversas producciones y recolectar experiencias que no siempre han sido positivas.

En la más reciente edición de su programa Ada y Chiqui De Show en YouTube, la boricua y su compañera de escena, Chiquibaby, recordaron algunas vivencias con respecto al acoso laboral, demostrando que ninguna profesión está exenta de esta fuerte situación.

“No sé si he sido muy ingenua pero yo siento que nunca alguien conscientemente me ha querido faltar el respeto“, expresó la presentadora de ‘Desiguales’ ante la mirada atenta de su compañera. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que a su memoria volviera un episodio vivido durante los inicios de su trayectoria en el medio.

La razón por la que Adamari López no estuvo en la boda de Migbelis Castellanos

Sin compartir detalles sobre la identidad del hombre en cuestión, Adamari López rememoró el momento incómodo que vivió junto a un compañero de trabajo: “Cuando comenzaba mi carrera un compañero en Puerto Rico a lo mejor no usaba ropa interior entonces como que en una escena se abalanzaba, porque la escena lo requería, y lo que a mí me hacía sentir incómoda era que yo sí me daba cuenta que sentía su parte íntima y me hacía sentir incómoda, pero tampoco sabía qué hace“, indicó.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores y desde entonces cada uno de sus proyectos se han visto caracterizados por el respeto entre colegas: “Creo que ese es el momento que recuerdo en el que me pude haber sentido incómoda en el trabajo porque después de eso no tengo ningún recuerdo en que un compañero, un jefe o alguien haya tratado de sobrepasarse conmigo“, continuó.

Durante la charla, Adamari López recalcó que es importante ser conscientes de los demás y los límites que estos plantean: “Yo he cometido ese error de tratar de manera demasiado abierta a las personas que están a mi alrededor y a lo mejor las puedo haber hecho sentir incómodas (…) O sea que uno tiene que estar muy consciente de lo que uno hace para saber“, dijo.

El tierno gesto de Adamari López y Toni Costa al celebrar un logro de su hija

Para finalizar, la también actriz abrió el baúl de los recuerdos y habló sobre la ocasión en la que fue a parar al área de Recursos Humanos por el supuesto tocamiento indebido que un compañero tuvo con ella: “A mí me pasó una vez que yo estaba en una sesión de fotos y uno de los compañeros me puso la mano como en la cadera, o sea entre la cintura y la cadera, a alguien más le pareció que me había faltado el respeto al ponerme la mano ahí y envió a ese compañero a Recursos Humanos. Recursos Humanos me llamó a mí para preguntarme por esa mano inapropiada que había puesto“, detalló.

Pero, para López este no habría sido un motivo de reprimenda: “Yo dije ‘jamás en la vida yo siento que este compañero me ha faltado el respeto y no solo eso si a mí alguien me llegara a faltar el respeto’, le dije a la de Recursos Humanos, ‘no tengo ni siquiera que llamarlos a ustedes, yo sé yo misma como poner un paro‘”, concluyó.