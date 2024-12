Bad Bunny cierra el 2024 con su nuevo tema “El Club”

Excelentes noticias para los fanáticos del cantante Bad Bunny, pues luego de mucho tiempo de espera lanzó su nuevo sencillo, “El Club”, con el que da inicio a la próxima etapa dentro de la escena musical.

Fue durante las primeras horas del pasado 5 de diciembre que Benito se dio a la tarea de compartir en su canal de difusión un inesperado mensaje con el que dio a conocer su siguiente movimiento: “Buenos días gente, me acabo de levantar, pero se me olvidó decirles que hoy sale la cancioncita esa de la que subí el ‘preview’ el otro día”, detalló.

Y vaya que esta noticia fue bien recibida por los fanáticos del denominado “Conejo Malo”, ya que a solo unas horas de que el tema “El Club” debutara, ha logrado alcanzar 1,800,000 de reproducciones en YouTube.

¿De qué trata “El Club”, nuevo sencillo de Bad Bunny?

El más reciente lanzamiento de Bad Bunny dejó a más de uno con la boca abierta gracias a la innovadora fusión de sus ritmos dance, alejándose de su material predecesor en el álbum “Nadie sabe lo que va a pasar”.

Es así como el boricua explora un momento de melancolía en el que, dentro de sus letras, se cuestiona: “¿qué estará haciendo mi ex?”, haciendo un interesante contraste entre el ritmo de la canción y la tristeza de un corazón roto.

“¿Qué diablo estará haciendo?

¿Estará jangueando? ¿Estará durmiendo?

¿Estará fumando? ¿Estará bebiendo?

¿Seguirá sola o está saliendo Con otro que no soy yo?, no soy yo

Mami, ese no soy yo, no soy yo”.

Mientras tanto, el público ya ha dado a conocer su opinión sobre la nueva propuesta de Bad Bunny, llenándolo de elogios por seguir explorando dentro de su música y ser un representante del talento latino a nivel mundial.

“Esto me inspira a seguir trabajando en mi pasión, viendo desde donde empezaste y en donde estás ahora”, “Cuando Bad Bunny regresa, a muchos les hace feliz”, “Que nostalgia, apoyándote desde siempre” y “Dándole al clavo como siempre, todo un ícono”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.