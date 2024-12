Biden elogia a los veteranos en vísperas del 83 aniversario del ataque a Pearl Harbor

El presidente Joe Biden pronunció un discurso en un evento en la Casa Blanca para veteranos y sus familias el día antes del aniversario del ataque a Pearl Harbor en 1941.

En el evento, Biden también asistió a una presentación especial en vivo del programa de PBS “The Eyes of the World: From D-Day to VE Day” (“Los ojos del mundo: del Día D al Día de la Victoria en Europa”), que fue creado y narrado por el historiador John Monsky y cuenta una historia dramática de los últimos 11 meses de la Segunda Guerra Mundial, según su sitio web.

En su último discurso del Día de los Veteranos como presidente, Biden pidió a los estadounidenses que “se unan” y sigan honrando a los veteranos de la nación.

“El mundo depende de cada uno de ustedes y de todos nosotros, todos ustedes, para seguir honrando a las mujeres, los hombres y las familias que han soportado la batalla. Para seguir protegiendo todo por lo que lucharon”, dijo Biden.

En todo el país, las banderas estadounidenses y estatales ondearán a media asta el sábado para conmemorar el 83 aniversario del ataque a Pearl Harbor.

Ataque a Pearl Harbor

El 7 de diciembre de 1941, el Servicio Aéreo de la Armada Imperial Japonesa atacó la base naval estadounidense de Pearl Harbor, matando o hiriendo a más de 3,500 personas y dañando gravemente la flota de EE.UU.

El ataque conmocionó a la nación y llevó al presidente Franklin D. Roosevelt a declarar la guerra a Japón al día siguiente.

