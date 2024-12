Clarissa Molina presume la muy sencilla decoración de su casa por Navidad

La presentadora dominicana Clarissa Molina, a quien vemos en ‘El Gordo y La Flaca’, ya se sumó a la larga lista de celebridades que decoraron sus casas por Navidad, sin embargo, su adornos están lejos de ser los más ostentosos y llamativos.

La también actriz dio a conocer que este año planea pasar las fiestas lejos de Miami, siendo esa la razón principal por la que decidió ahorrar recursos y no destinarlos a un árbol que no disfrutará.

“Ustedes saben que a mí me encantan los arbolitos, pero este año no lo voy a poner”, comenzó diciendo a sus seguidores. ¿Por qué? Porque me voy y creo que no lo voy a disfrutar tanto”, compartió la caribeña en un video que colgó en sus redes sociales.

En su material destacó que no quiere que la Navidad pase desapercibida en su hogar, por lo que, aunque no tendrá el tradicional árbol, Clari sí que tendrá uno que otro adorno que compró en Amazon, los cuales son sumamente sencillos, pero cumplen con su objetivo de darle algo de vida a su hogar en Miami.

Para este año se decantó por un arbolito de luces LED, el cual fue una recomendación de un amigo y superó sus expectativas y así lo hizo saber.

“I love it!”, dijo emocionada Clarissa Molina tras ver el árbol que desde ya ilumina la sala de su apartamento. También aclaró que le falta la estrella, pero esa será otra historia.

A pesar de estar lejos de ser el mejor árbol de Navidad, su espíritu navideño fue reconocido por sus fans y sus amigos famosos, quienes la recompensaron con cientos de corazones rojos y cualquier cantidad de comentarios.

Sigue leyendo:

Alejandro Sanz y Candela Márquez ponen su primer árbol de Navidad en pareja

Lili Estefan presume la increíble y elegante decoración de su casa por Navidad

Natti Natasha sorprende a su hijita con la decoración de su casa por Navidad

Video: Maribel Guardia presume en tour la decoración de su casa por Navidad