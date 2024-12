Exhiben como Patrulla Fronteriza atropella a individuo que intenta cruzar el muro

Un video en el que se observa a un oficial de la Patrulla Fronteriza en el área de San Diego-Tijuana, embistiendo con su camioneta a toda velocidad a una persona que acaba de brincar el muro con una escalera, puso en evidencia los abusos que se cometen contra quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos.

El video fue publicado en Twitter, lo que provocó que Pedro Ríos, director del programa US-Mexico Border del American Friends Service Committee contactara a la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) para pedirle una investigación sobre el asunto.

“Me preocupa que, de no haber sido por una persona en México que tomó el video, no nos habríamos enterado del incidente. También que un acto de violencia tan descarado pueda sugerir que el agente de la Patrulla Fronteriza involucrado podría haber cometido ya otras acciones cuestionables”, dijo Ríos.

Y lo que es más, agregó en una carta dirigida al CBP que el agente fronterizo pudo haber matado al inmigrante.

Michael J. Scappechio, vocero del CBP, dijo que el 27 de noviembre, los agentes de la Patrulla Fronteriza arrestaron a dos individuos cerca de la entrada de San Ysidro durante un incidente.

“Ambos individuos eran parte de un grupo que usó una escalera para escalar el muro fronterizo y entrar ilegalmente a Estados Unidos”, señaló Scappechio en un comunicado.

“Al llegar al lugar del incidente, un agente que manejaba un vehículo de la Patrulla Fronteriza chocó con un individuo que se fugó a México”.

Señaló que el incidente es revisado por la CBP y la Oficina del fiscal de Estados Unidos.

“El Departamento de Seguridad Nacional, la Oficina del Inspector General y el Consulado Mexicano han sido notificados”.

Adriana Jasso, coordinadora del programa de la Frontera US/México del American Friends Service Committee, dijo que el CBP quiere dar a entender que las condiciones de los cruces fuerzan a su gente a incidentes como el ocurrido.

“Es evidente por lo que se puede ver en el video que el vehículo del oficial no parecía tener la intención de acelerar y se puede ver cómo el individuo, es levantado por el impacto, cae y se levanta”.

Dijo que es claro que fuimos testigos de una situación violenta. “El oficial pudo haber frenado o disminuido la velocidad, y entre más se acerca, acelera y el golpe es violento”.

Jasso sostuvo que desde su perspectiva, la patrulla fronteriza toma ventaja de terrenos aislados donde no están a la vista de la sociedad para utilizar sus vehículos como arma, sabiendo que van a causar daño.

“Esto pudo haber ocurrido sin que nadie se diera cuenta, de no ser por los testigos que grabaron el video”.

Y se cuestionó ¿cuántas veces este tipo de situaciones entre un oficial y un migrante o solicitante de asilo ocurren en lugares remotos y aislados sin que nadie las documente?

“El video muestra cómo en lugar de frenar para ejercer un arresto y hacer preguntas, el oficial recurre a la violencia y al atropellamiento”, dijo la defensora.

Hizo ver que independientemente de qué partido esté en el poder en la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, en materia fronteriza, el comportamiento abusivo e indebido de los agentes desgraciadamente parece ser la constante.

Ante la falta de cámaras que documenten su comportamiento, el oficial fronterizo se convierte en jurado y juez ante un intento de cruce, cometiendo toda clase de atropellos y abusos, dijo Jasso.

En su reporte 2023, WOLA, una organización de investigación y defensa por los derechos humanos en las Américas, expone numerosos ejemplos de presuntos abusos desde 2020, algunos de los cuales involucran un mal uso de la fuerza y hasta la pérdida de vida.

Señalan que muchos ejemplos revelan que la crueldad y la victimización toma lugar a diario como violencia no provocada durante los arrestos, lenguaje abusivo, rechazo a proveerles comida y atención médica, separación de familias, no les regresan sus documentos y otros objetos personales de valor, deportaciones peligrosas, perfil racial, y falsificación de papeleo migratorio.

“La Patrulla Fronteriza tiene el derecho de detener a alguien, pero de la manera correcta, no de forma injusta. Mucha gente le tiene miedo a la Patrulla Fronteriza”, dijo Marco Antonio”, quien presentó una denuncia después de que la Patrulla Fronteriza lo atropellara y le pasara por encima de la pierna con una cuatrimoto.

“Gracias a Dios, a mí, me dio la fuerza para soportar y superar lo que me hicieron. La gente no tiene por qué aguantar los abusos de la Patrulla Fronteriza. Es difícil, y mi caso es un ejemplo. Un ejemplo para muchas personas que tal vez también han sido atropelladas, como yo… Es un ejemplo que comparto con los demás migrantes, para que no se desmoralicen. Si la Patrulla Fronteriza te golpea, exige tus derechos, porque todos tenemos derechos”.

Su caso fue expuesto en el reporte “Abusos en la frontera entre Estados Unidos y México: cómo abordar las fallas y proteger los derechos”, publicado en agosto de 2023, por sus autores Adam Isacson y Zoe Martens.