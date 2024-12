Manchester City vs.Juventus, uno de los banquetes del Mundial de Clubes 2025

Los aficionados al fútbol ya se frotan las manos en espera de los grandes duelos que deparará el Mundial de Clubes 2025 y que contempla cruces del calibre del Manchester City vs. Juventus, Paris Saint German vs. Atlético de Madrid, Bayern Múnich vs. Boca Junio, Inter de Milán vs. River Plate y Monterrey vs. River Plate.

Obviamente por la calidad de los 32 participantes en el magno evento a nivel de clubes de todo el mundo que se jugará en el próximo verano en varias ciudades de Estados Unidos, sin duda representará todo un privilegio ver como estas escuadras luchan por apoderarse del título de campeón y constituirse como el mejor equipo del planeta.

Sin duda el sorteo arrojó verdaderos grupos de la muerte, pero la realidad es que la competencia se espera que sea muy pareja, ya que en cualquier momento puede saltar la libre que les permita bajar del pedestal a escuadras de la categoría del Manchester City, Inter de Milán, Bayern Múnich, entre muchas más, por lo cual todos los participantes deberán poner toda la carne al asador en busca de llegar a las finales y luchar por el campeonato.

Por lo pronto trataremos de enumerar los duelos que de acuerdo a la importancia de cada escuadra en el contexto internacional y que sin duda levantarán de su asiento a miles de sus seguidores al verlos enfrentar a escuadras de verdadera calidad.

Grupo B

Paris Saint German vs. Atlético de Madrid (Grupo B)

El Atlético de Madrid con 33 títulos en su palmarés, tanto en la Liga Española como en el contexto internacional, pero con la deuda pendiente de una coronación en tres intentos en la Champions League buscará ponerse el pergamino del Mundial de Clubes, donde deberá enfrentar a rivales de la calidad del Paris Saint Germain que cuenta con 48 títulos, pero que se le ha escapado el de la Champions League. Así que este duelo promete.

Bayern Múnich vs. Boca Juniors (grupo C)

Hablar de la rivalidad entre Bayern Múnich con seis Champions League vs. Boca Juniors, es remontarnos hasta 1925 cuando en su época amateur empataron 1-1 en terreno germano. Posteriormente, pasaron casi 40 años para que en 1967 en un duelo amistoso en Barcelona se impusiera el popular cuadro argentino.

El primer encuentro entre ambos clubes se dio en 1925, en la era amateur, cuando en una gira por Europa, empataron 1-1 en Múnich. Luego se cruzaron en un amistoso en 1967, que registró el único triunfo del xeneize sobre ese rival, con victoria por 1-0 en Barcelona.

Posteriormente, en el último duelo y el de mayor importancia lo jugaron en el contexto de la Copa Intercontinental 2001 con victoria de los alemanes 1-0 en la escuadra sudamericana dirigida por Calor Bianchi y donde lucía como gran figura el actual presidente de los xeneizes Juan Román Riquelme.

Han quedado listos los grupos para el Mundial de Clubes USA 2025.



Siendo honesto, creo que le tendrán que dar los Santos Óleos a los equipos mexicanos León, Monterrey y Pachuca; porque solo irán de paseo nomás. pic.twitter.com/1Rv1D3kWuV — Pancho Cruz (@PanchoCruz_82) December 5, 2024

River Plate vs. Monterrey (Grupo E)

Tampoco podemos hacer menos el enfrentamiento entre el River Plate contra Monterrey, donde ambos equipos tienen varios conocidos, sobre todo por el lado de las llamadas “gallinas” que enfrentarán a su extécnico Martín Demichelis, ahora a cargo del poderoso cuadro regiomontano que en el contexto de México es uno de los poderosos económicamente hablando.

Lo cierto es que este duelo también revivirá esa rivalidad que inició en la Copa Libertadores entre equipo de México contra los de Argentina.

