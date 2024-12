Cardi B revela cuál es la exorbitante suma que gasta al mes

Si hay alguien que no tiene miedo al qué dirán, esa es la rapera dominicana Cardi B, quien recientemente se dio a la tarea de desestimar a los detractores que la acusaron de encontrarse en una crisis económica. ¿Cómo lo hizo? Sigue leyendo para enterarte.

Con la actitud frontal y personalidad extrovertida que la caracteriza, la intérprete de temas como “I Like It” y “Bodak Yellow” recurrió a su cuenta oficial en X para responder a los usuarios que la criticaron por realizar un post promocionando a la tienda de ropa en línea, Shein.

“La gente dice que sobrevivo gracias a los acuerdos con Shein y con las marcas. Un momento, un momento“, replicó la famosa. “Quiero que todos ustedes sepan que si mañana me despierto y firmo un contrato, tendré la mitad de sesenta y cinco millones de dólares en mi banco“, añadió.

Cardi B responde a los aseguran que prefiere salir de fiesta que cuidar a sus hijos

Y es que Cardi B adjuntó una captura de pantalla en la que se aprecian las negociaciones de una gira que tuvo lugar en septiembre. Dicho convenio sugeriría que la cantante sumaría a su bolsa $1,000,000 de dólares por cada presentación, lo que daría un total de $65,000,000 de dólares.

Aunada a su explicación, la artista indicó que cuenta con un lujoso estilo de vida que la hace hasta alrededor de $3,000,000 de dólares al mes.

“No puedes actuar como si tuvieras hambre, especialmente cuando no la tienes (…) Gasté alrededor de 3 millones de dólares en un mes“, sentenció Cardi B desde la plataforma de Elon Musk.

Cardi B aseguró que 2025 será su año: “Con suerte, tendré un novio”

Cardi B y su nueva era musical

Mientras tanto, los fanáticos de la reconocida rapera se mantienen a la espera de nueva música, pues desde que lanzó su álbum debut “Invasion of Privacy” en el año 2018, no ha presentado nuevo material discográfico aparte de una que otra colaboración.

A pesar de la expectativa que ha generado, Cardi B parece no estar lista para su nueva era musical: “Siento que no me gusta nada. Siento que tengo tantas canciones. Simplemente no me gusta nada. Es como si nada fuera lo suficientemente bueno. Tengo tanto dinero ahorrado que pienso: ‘Sí, lo que sea’“, detalló en el 2022.

“Para mí, hacer música se ha convertido en un trabajo que me da ansiedad porque todo el mundo critica todo lo que hago“, añadió en ese entonces.