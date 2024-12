Donald Trump asegura que Estados Unidos no debe involucrarse en la situación de Siria

El presidente electo Donald Trump afirma que el gobierno estadounidense no debe involucrarse en los problemas de Siria, esto después de que trascendió que grupos rebeldes comenzaron a rodear su capital, Damasco.

Minutos antes de asistir a una reunión en el Palacio del Elíseo de París, donde se reunió con Emmanuel Macron, presidente francés, el magnate neoyorquino publicó un mensaje en la plataforma Truth Social donde señala que Estados Unidos no debe intervenir en los asuntos de una nación que no es amiga.

“Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo, y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ello. Ésta no es nuestra lucha. Dejemos que (la situación) se desarrolle. No nos involucremos”, escribió.

Además, Trump responsabilizó a la administración del expresidente Barack Obama por no hacer cumplir la “línea roja” establecida en 2013, donde se establecía que el uso de armas químicas por parte de Siria implicaba una acción militar estadounidense.

La política de Donald Trump hacia los conflictos bélicos de otras naciones es la enfocarse en lograr acuerdos antes de pensar en intervenir militarmente. (Crédito: Mike Stewart / AP)

En respuesta a un ataque con armas químicas que mató a docenas de civiles, durante su etapa al frente de la Casa Blanca, Donald Trump ordenó el lanzamiento de un ataque militar en contra una base aérea del gobierno sirio, en 2017.

En la ofensiva se emplearon 59 misiles de crucero conocidos como Tomahawk cuyo objetivo era hacerse respetar frente al gobierno de sirio Bashar al-Assad, pues la respuesta implicaba la primera acción militar directa tomada por Estados Unidos.

Desde entonces, la relación con Siria ha sido hostil por considerarla una nación donde no se respetar los derechos humanos y apegada a grupos considerados

Hasta el momento, se informa que una coalición rebelde integrada por facciones islamistas y moderadas están unidas en la lucha en contra el régimen de Bashar al Assad, el ISIS y las milicias respaldadas por Irán.

Aunque llegó a cobrar fuerza la versión de una supuesta salida del país del presidente sirio, mediante un comunicado, el gobierno de la nación asiática lo dio por descartado.

