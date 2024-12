Advierten que la red de salud estará en riesgo bajo Trump

Bajo la administración del presidente Donald Trump, varios programas federales de salud como Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIPS) y los cupones de alimentos conocidos como Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) que atienden conjuntamente a más de 85 millones de personas en Estados Unidos, podrían enfrentar recortes.

Durante la videoconferencia “Las redes federales de seguridad sanitaria están en riesgo bajo el gobierno de Trump”, organizada por Ethnic Media Services, varios expertos hablaron del impacto de los posibles recortes presupuestarios en esta red de seguridad alimentaria y de salud.

Joan Alker, directora ejecutiva del Centro para Niños y Familias y profesora de investigación de la Fundación de la Escuela de Políticas Públicas McCourt de Georgetown, precisó que Medicaid es el programa que sirve a las personas de bajos y moderados ingresos, y llena algunos vacíos del programa Medicare para los adultos mayores y personas con discapacidades severas.

“A menudo lo llamamos la columna vertebral de nuestro sistema de atención médica. Es el mayor pagador de atención a la salud a largo plazo y casi la mitad de todos los niños en Estados Unidos están cubiertos por Medicaid”.

Precisó que en términos de nacimientos, entre el 40 y el 50%, según el lugar donde vivan, están cubiertos por Medicaid.

“Medicaid también es uno de los principales pagadores de salud conductual y abuso de sustancias, dos áreas en las que nuestro país enfrenta muchos desafíos en este momento, y su papel es aún mayor en las áreas rurales que en las urbanas”.

Recordó que en California, se le conoce como MediCal, pero la mayoría de su financiamiento viene del gobierno federal con el 56% de los fondos que fluyen a los estados.

“Si vemos grandes recortes a Medicaid, eso afectará a todas las áreas del presupuesto estatal, no solo a su presupuesto de salud”.

Observó que el presidente electo Trump dijo que no haría ningún recorte a Medicare, a la seguridad social y al presupuesto de defensa, pero no habló de Medicaid por lo que podría ser blanco de recortes muy grandes por parte del Congreso.

”Por eso es realmente fundamental vigilar y educar a la gente sobre cómo esto puede suceder rápidamente, y los recortes a Medicaid serían muy severos y crear serios problemas a los gobiernos estatales”.

Dijo que sería casi imposible incluso para un estado bien intencionado compensar estos recortes, y particularmente cuando tenemos una población que envejece, y ahí es donde se destina la mayor parte de la financiación de Medicaid, y en los niños, pero estos no cuestan tanto.

Preocupación ante las implicaciones

Mayra Alvarez, presidenta de Children’s Partnership, dijo que la cobertura de los inmigrantes indocumentados en MediCal se financia con fondos estatales.

“No quiero decir que no tendrá implicaciones, pero debido a que un tercio del presupuesto total de California depende de dólares federales, existe el riesgo de que cuando se reduzca el financiamiento federal para California, los responsables de las políticas de California, tendrán que considerar cómo se ve ese panorama en el futuro”.

Por tanto, señaló que eso es parte del riesgo que estamos asumiendo a medida que avanzamos hacia esta próxima fase de la administración Trump.

Dijo que les preocupa otros cambios relacionados con los apoyos y servicios que ayudan a las familias a satisfacer sus necesidades básicas.

“El proyecto 2025 hace recomendaciones de políticas dirigidas a este programa y eso dificultaría que las personas accedan a los beneficios, al mismo tiempo que crea más ineficiencias, desde aumentar los límites de tiempo para el programa para adultos sin dependientes, y elimina las opciones estatales para aumentar el límite de ingresos brutos del 130% de la línea de pobreza hasta el 200% así como incrementar o acabar con la prueba de recursos”.

Expuso que estos cambios puede dificultar que las personas pongan comida en la mesa en un momento en que los precios de los alimentos crecieron un 24% entre 2020 y 2023; y cuando los salarios no aumentaron proporcionalmente.

Además dijo que la administración Trump potencialmente recortaría más de $4,500 a los cupones de alimentos (SNAP) durante cinco años, los cuales son la primera línea de defensa de la nación contra el hambre al proporciona a más de 40 millones de personas la asistencia financiera que necesitan para alimentar a sus familias

Habrá que esperar

Richard Kogan, miembro senior del Center on Budget and Policy Priorities, dijo que no existe una autoridad general para que un presidente incaute o se niegue a utilizar las asignaciones hechas por el Congreso, y nunca la ha habido.

“Existe un procedimiento viable para que el presidente pida al Congreso que reduzca o elimine algunos fondos que se aprobaron previamente. Pero también requiere que el presidente sea claro y público en todos los casos, y otorga a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental el derecho de asegurarse de que el presidente cumpla las reglas para que cada año el Congreso redacte nuevas leyes de financiación y pueda enmendar otras de financiación e impuestos más permanentes”.

Hizo ver que le preocupan los tipos de recortes que el Congreso pueda hacer para reducir la atención médica, la asistencia alimentaria, la ayuda a la educación o el apoyo a la vivienda para algunos o decenas de millones de personas.

Por último dijo que una cuestión aparte es si un presidente puede interferir en el uso de los fondos previstos por la ley de manera que podrían considerarse casi un embargo.

“En este caso, tendremos que esperar y ver”.