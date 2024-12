Cómo hacer que viajar sea más cómodo

Ya sea que viajes en avión, tren o automóvil, estas estrategias pueden facilitarte el camino.

By Catherine Roberts

Viajar puede ser duro para el cuerpo, especialmente si vas a recorrer largas distancias y tienes que llevar equipaje o permanecer sentado durante períodos prolongados.

Pero llevar contigo elementos esenciales como medicamentos y utilizar algunas herramientas y dispositivos útiles puede hacer la diferencia.

Estos consejos, del experto de CR Chris Regan y de Christine Childers, PhD, directora del programa de doctorado en fisioterapia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Arizona en Tucson, te ayudarán en cualquier momento cuando salgas de viaje.

Para ver cada consejo, haz clic o pasa el cursor sobre los puntos (o toca si es un dispositivo móvil) en la ilustración que mostramos a continuación.

Visita nuestra guía de compra de equipaje para obtener más consejos sobre cómo encontrar el mejor equipaje para tu viaje. Los miembros de CR también pueden consultar nuestras calificaciones completas de equipaje.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció en la edición de agosto de 2024 de Consumer Reports on Health.

