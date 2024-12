Carlo Ancelotti responde a las críticas de la esposa de Fede Valverde

El director técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, lanzó una indirecta a la esposa de Federico Valverde, Mina Bonino, quien lo criticó hace un tiempo por utilizar al jugador uruguayo como lateral en lugar de su posición “natural” en la mitad del campo.

El entrenador italiano ha tenido que lidiar con una serie de lesiones esta temporada lo que lo ha llevado a tener que improvisar para armar sus alineaciones, especialmente a nivel defensivo, por lo que ha tenido que usar al ‘8’ blanco en una posición poco habitual.

“Creo que el de Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, pivote, interior, extremo… Si alguien dice que no le gusta jugar de extremo, a mí no me importa si le gusta o no porque con él de extremo hemos ganado dos ‘Champions’. Es fundamental para este equipo”, comentó el DT.

El italiano Carlo Ancelotti durante el entrenamiento de este lunes del Real Madrid en Bérgamo donde se enfrentarán ante el Atalanta este martes. Crédito: MICHELE MARAVIGLIA | EFE

La polivalencia del uruguayo ha sido clave para que “Carletto” pueda aprovecharlo en momentos en los que no ha podido contar con Dani Carvajal y Lucas Vásquez, ambos lesionados, para cubrir el lateral derecho. Sin embargo, a la esposa del uruguayo no le gustó y lo demostró en sus redes sociales.

La argentina tuvo un intercambio en su cuenta personal de X, antes conocida como Twitter, en donde dejó una clara crítica al director técnico italiano al considerar que no hizo bien al utilizar al jugador uruguayo en una posición que no es en la que mejor se desempeña.

“Tengo que cerrar esto porque me llevan presa”, comentó Bonino a lo que le respondieron: “Es un cambio táctico, Mina. No le des más vueltas, por perfil y por cómo está el partido, no puede quitar a Modric”. La respuesta de la esposa de Fede Valverde terminó encendiendo la polémica.

“Hermano, donde mejor juega Fede es de pivote ¿De qué me hablas? ¡Cuándo van a entender de una pu… vez que Fede no es extremo!”, soltó la argentina quien tiene más de 250 mil seguidores en su cuenta que recientemente protegió para que sólo sus seguidores puedan ver sus publicaciones.

Esto ocurrió el pasado 5 de noviembre cuando el Real Madrid sufrió una derrota ante el AC Milan (3-1) por la Champions League. Poco después de un mes llegó la respuesta de Carlo Ancelotti quien fue contundente dejando claro quién toma las decisiones en el club merengue.

El Real Madrid, que este martes se enfrenta al Atalanta por la sexta jornada del torneo europeo, no ha tenido el desempeño esperado esta temporada en la competición de la que es el actual campeón. Suma dos victorias y tres derrotas lo que lo ubican en el puesto 24 entre los 36 participantes.

El cuadro blanco tiene poco margen de error para intentar asegurar su boleto a la siguiente instancia del certamen a la que acceden de forma directa los ocho primeros clasificados mientras que los 16 siguientes tendrán que disputar una serie más para definir quiénes avanzan.

Sigue leyendo:

– El once ideal de la FIFPro lo domina el Real Madrid y Lionel Messi se queda fuera por primera vez en 18 temporadas

– Listo para regresar a la acción: Vinícius Júnior viaja con el Real Madrid para enfrentar al Atalanta por la ‘Champions’

– Kylian Mbappé da la cara y asegura que no tiene depresión y que triunfará en el Real Madrid