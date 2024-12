¿Cuánto cuesta un árbol de Navidad en EE.UU. en 2024?

Diciembre ya comenzó. ¿Todavía no tienes tu árbol de Navidad? Ya vas tarde. ¿Te preocupan los precios? La inflación de los últimos años nos han hecho susceptibles a los gastos navideños y los regalos. Que ese miedo no te impida celebrar estas fiestas con el brillo de un bonito pino en tu hogar. Y te traemos una buena noticia, no te la pierdas.

De acuerdo con la encuesta anual del Real Christmas Tree Board, los productores de los árboles de Navidad respondieron que no esperaban que los precios al por mayor aumentaran este año. Si los precios al por mayor no aumentan, no se justificaría una alza considerable en los precios minoristas.

“Es similar a lo del año pasado. Por lo que estamos escuchando, los mayoristas están manteniendo sus precios”, comentó Jill Sidebottom, portavoz de la Asociación Nacional de Árboles de Navidad (NCTA), un grupo comercial que defiende a la industria de los árboles, a CBS News.

Para los consumidores, los árboles de Navidad costarán en promedio entre $80 y más de $100 dólares, en comparación con los $75 dólares de 2023 y alineado con las cifras del año anterior, según el grupo.

Lisa Angevine-Bergs, propietaria de Angevine Farm en Warren, Connecticut, y directora ejecutiva de Connecticut Christmas Tree Growers, explicó a CBS News que el árbol de Navidad “es más caro cuanto más cerca estás de la ciudad”.

Los precios de los árboles de Navidad han aumentado en los últimos 15 años a medida que disminuían los suministros. Sidebottom explicó que “la escasez de árboles se remonta a 2008, cuando hubo un exceso de oferta y los productores dejaron de plantar tantos árboles”.

De acuerdo con este especialista, se necesita hasta una década para que crezca un árbol. La escasez también se agravó en 2021, cuando muchos árboles murieron por un domo de calor que afectó a la producción en el noroeste del Pacífico.

Además, las condiciones de sequía afectaron partes del país en los últimos meses, lo que provocó incendios forestales en partes de la costa este y potencialmente noches de insomnio para los cultivadores de árboles, dado que las raíces que no se hidrataron adecuadamente en el otoño podrían no sobrevivir.

“Estábamos muy preocupados por si esto afectaría a los árboles de este año. Afortunadamente, no hemos visto ningún problema”, dijo Angevine-Bergs. “Comenzamos a cortar algunos árboles temprano solo para ver qué pasaba y en noviembre comenzamos a darnos cuenta de que los árboles de este año no se verían afectados: los árboles más altos tienen raíces más profundas”.

Los árboles de Navidad se cultivan en todos los estados de Estados Unidos, y los que más producen son Oregón, Carolina del Norte y Michigan. También se importan árboles de Canadá, como el abeto Douglas, importado de Columbia Británica.

El árbol de aproximadamente 8 pies que ahora es el estándar para las fiestas de Navidad generalmente tarda unos ocho años en crecer: un pino blanco, por ejemplo, crece rápidamente, mientras que los abetos blancos y las piceas tardan más.

Al igual que la temporada de compras navideñas, los estadounidenses han adelantado el momento de comprar árboles de Navidad. El año pasado, un tercio de los estadounidenses compró sus árboles de Navidad durante la semana posterior al Día de Acción de Gracias y otro 33% hizo la compra durante la primera semana de diciembre, según una encuesta realizada a 1,499 adultos en agosto y septiembre del año pasado.

Otro 16% compró su árbol en la segunda semana de diciembre; el 14% reclamó un árbol antes del Día de Acción de Gracias; el 3% en la tercera semana de diciembre y solo el 1% en Nochebuena, encontró la encuesta.

También te puede interesar: