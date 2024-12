La Virgen de Guadalupe ‘que nos une a todos’

Por primera vez, Efrén Jiménez fue al cementerio Forest Lawn, de Glendale, para asistir a la celebración del día de la Virgen de Guadalupe que se ha celebrado en la ciudad desde el 2013.

“Estoy asombrado por la belleza, el arte, la arquitectura y la historia que hay detrás de la celebración. Siento que hay mucha intención en unir a la gente”, dijo Jiménez. “Aunque es un lugar al que la gente viene a descansar después de morir, es un lugar que no se olvida…”.

Este año, decenas de personas se reunieron el domingo 8 de diciembre para celebrar el día de la virgen de Guadalupe con mariachi, bailables folklóricas y un servicio religioso por el padre Mario Juárez.

De acuerdo con Mateo Gómez, director de comunicaciones de Forest Lawn, desde hace más de 10 años el cementerio comenzó a celebrar el evento de la Virgen de Guadalupe en su salón de la Crucifixión y Resurrección donde tienen la imagen réplica de la virgen en Ciudad de México.

“La Virgen de Guadalupe ha trascendido y ahora es una fe y una devoción en toda Latinoamérica, pero acá en Estados Unidos para los inmigrantes es muy importante”, dijo Gómez.

Los bailes folklóricos fueron parte del evento el domingo 8 de diciembre en Forest Lawn. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

El cementerio Forest Lawn ha sido un lugar emblemático en el sur de California desde 1906; además cuenta con un museo de arte de renombre mundial, estatuas por toda la propiedad y el salón de la Crucifixión-Resurrección, que alberga dos de las pinturas religiosas más grandes del hemisferio occidental, según el sitio web de la empresa.

Durante el servició religioso, el padre Mario Juárez habló sobre la importancia de ser amable con uno mismo, especialmente cuando uno está de duelo.

“Estas festividades por lo general se celebran con alegría y de manera efectiva, pero cuando te falta un ser amado no se puede”, dijo el padre Juárez.

El grupo de la Sociedad Guadalupana de la iglesia the Holy Family en Glendale fueron parte de la procesión. Todos sus miembros tenían la medalla de la Virgen de Guadalupe puesta.

Los latinos recordaron con nostalgia su lugar de origen. Crédito: Isaac Ceja | Impremedia

Noemi Ortiz, la presidenta de la Sociedad Guadalupana, dice que adora a la Virgen de Guadalupe desde que era niña.

Para las guadalupanas, el día 12 de diciembre es lo más grande, expresó.

De acuerdo con Ortiz, la Virgen tuvo cuatro apariciones a Juan Diego donde la más importante fue la última porque las flores se mostraron en su manto, pero subraya que se la había aparecido tres veces antes.

“Ella se hizo ver tres veces antes a Juan Diego, pero él no creía”, agregó.

Según Ortiz, Juan Diego pensaba que él no podía ser parte de un milagro de tal naturaleza, pero ella hizo eso específicamente para que nadie nunca se sienta insignificante”.

“Nadie es insignificante, todos somos importantes y ella nos ama a todos”, enfatizó.

Cuando Jiménez era más joven, no valoraba la espiritualidad o la religión, pero ahora que tiene casi 60 años de edad dice que empezó a ver la vida un poco diferente.

“A veces la fe es lo único que tenemos y nos mantiene unidos en todas partes”, dijo Jiménez. “Hay diferencias y discusiones en la familia, pero cuando se trata de la fe que tenemos, que es lo que aprendimos cuando éramos niños no hay discusión. Ahora que lo veo lo entiendo mejor”.

A pesar de ser nacido en los Estados Unidos, Jiménez mantiene que es mexicano ya que sus padres son de México y sus tradiciones han formado una gran parte de su identidad.

“Me siento profundamente identificado como mexicano, con mis raíces a través de la Virgen de Guadalupe. Si no fuera mexicano, tal vez no me sentiría de la misma manera, pero lo soy”, dijo Jiménez.

“Mirar a las niñas bailando al frente con los vestidos tradicionales, me hace llorar y desearía estar en México ahora mismo, pero estoy aquí, celebrando a La Virgen de Guadalupe que nos une a todos”.