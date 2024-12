Liz Cheney insiste en recordarle a Donald Trump que intentó revertir las elecciones

Elizabeth Lynne Cheney, exrepresentante republicana y quien es una de las principales detractoras políticas de Donald Trump, demostró no temerle al presidente electo y le volvió a reprochar cómo intentó revertir las elecciones de 2020.

Durante una entrevista concedida recientemente a la cadena de televisión NBC News, el republicano de 78 años no ocultó su deseo de ver tras las rejas a algunos de los personajes que pretendían encerrarlo a él.

“Cheney hizo algo que es inexcusable, junto con Thompson y la gente del comité de selección de matones políticos y pervertidos.

El comité de selección pasó un año y medio de testimonios. Borraron y destruyeron todas las pruebas que encontraron. ¿Saben por qué? Porque Nancy Pelosi era culpable. Nancy Pelosi rechazó 10,000 tropas. No habría habido un J6 porque otras personas eran culpables. Honestamente, deberían ir a la cárcel“, expresó Trump como si fuera un aviso de lo que vendrá para sus opositores una vez iniciada su segunda etapa al frente de la Casa Blanca.

Liz Cheney se dedicó a desprestigiar a Donald Trump en apoyo de Kamala Harris con quien se presentó en varios mítines. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

Al respecto, en una declaración en poder del diario The New York Times, Liz Cheney no dudó en reiterar que la invasión que sufrió el Capitolio el 6 de enero de 2021, cuando una turba de civiles intentó impedir la ratificación de Joe Biden como ganador de las elecciones presidenciales, presuntamente fue orquestada por el hombre que despachará en Washington a partir del próximo año.

“Esta es la verdad: Donald Trump intentó revertir las elecciones presidenciales de 2020 y tomar el poder.

Movilizó a una multitud enfurecida y la envió al Capitolio de Estados Unidos, donde atacaron a los agentes de policía, invadieron el edificio y detuvieron el recuento oficial de los votos electorales.

Trump vio por televisión cómo golpeaban brutalmente a los agentes de policía y asaltaban el Capitolio, negándose durante horas a pedirle a la multitud que se marchara.

Esta fue la peor violación de nuestra Constitución por parte de cualquier presidente en la historia de nuestra nación.

La sugerencia de Donald Trump de que los miembros del Congreso que investigaron posteriormente sus acciones ilegales e inconstitucionales deberían ser encarcelados es una continuación de su ataque al estado de derecho y a los cimientos de nuestra república”, señala el documento.

