Luis García aseguró que el trabajo del árbitro Adonai Escobedo fue el mejor de su vida

En medio del cúmulo de críticas que ha recibido el árbitro Adonai Escobedo, a quien todos los integrantes de Cruz Azul, lo hicieron blanco de su frustración, el locutor de TV Azteca, Luis García tuvo una visión diferente y dijo que el juez arbitral tuvo el mejor arbitraje de su vida.

García en la emisión del programa Los Protagonistas, defendió a capa y espada la labor de Escobedo y aunque no le gusta hablar mucho del arbitraje, destacó que: “A mí hablar de los árbitros me cuesta muchísimo. Esta debe ser la mejor actuación de Adonai (Escobedo) en su puñetera vida. En su puñetera vida, este es el mejor arbitraje que se ha tirado Adonai, en un partido bravo el tipo manejó el partido con una categoría, con una suficiencia”.

En los momentos en que todo mundo asegura que Adonai Escobedo de nueva cuenta favoreció al América con la omisión de cosas tan básicas reglamentariamente hablando y que terminaron por afectar al Cruz Azul, García insistió que: “En verdad que los argumentos en la cancha son los que llevaron a Cruz Azul a la derrota, no el árbitro”.

García, por otro lado, se fue en contra de los integrantes del Cruz Azul al señalar que si todo mundo de la Máquina Celeste quiere culpar al árbitro de la derrota, pues están muy equivocados y eso solo demuestra muy poca categoría para aceptar el fracaso deportivamente hablando.

“Si la gente de Cruz Azul sigue creyendo que el arbitraje favoreció al América y que por eso el América hoy es finalista, les volvió a ganar por enésima maldita ocasión, ese es el problema, entonces el azul no va a encontrar nunca respuestas porque está buscando en un lugar equivocado, no es ahí, no es en el árbitro”.

García también responsabilizó de la derrota de Cruz Azul al técnico Martín Anselmi, sobre todo porque no supo mover a su gente en el momento adecuado, en modificar la forma de jugar ante la demostración que les hizo el América de neutralizar las cualidades ofensivas que mostraron a lo largo de la temporada.

“Anselmi, pasa el tiempo, pasa el tiempo, se da cuenta de que no pasa nada y cambia hasta que le meten el segundo gol. Anselmi también es responsable de esta situación… el azul perdió porque jugó alejadísimo de su nivel. Punto. Háganse responsables”.

