Ordenan a lavados de autos pagar $800,000 en salarios robados

La Oficina del Comisionado del Trabajo de California determinó que los propietarios de dos lavados de autos, uno en Redondo Beach y otro en Hermosa Beach, dos ciudades playeras situadas al sur de la bahía del condado de Los Ángeles, deberán pagar más de $800,000 en salarios robados a 51 lavacarros, en su mayoría latinos.

Los negocios que deberán pagar salarios robados son Redondo Car Wash en la ciudad de Redondo Beach, propiedad de Chris McKenna y Rock n’ Roll Car Wash en Hermosa Beach de Michael Wuerth.

“Es alentador saber que se escucha nuestra voz. Necesitaba mi trabajo en el lavado de autos, y me preocupaba hablar sobre el robo de salarios; pero unirme a mis compañeros de trabajo a los que también les habían robado sus ingresos, me dio fuerzas”, afirmó Alejandro Gámez, uno de los lavacarros afectados.

La Oficina del Comisionado del Trabajo de California determinó el 5 de diciembre que el estado encontró que a los lavacarros que laboraron para estos dos negocios, se les negaron los descansos y no siempre les pagaron el salario mínimo, en un periodo comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 al 5 de diciembre de 2023.

Chris McKenna, uno de los propietarios de ambos negocios de lavado de autos, es muy conocido en la industria. Además de ser propietario de varios lavados, es asesor de potenciales propietarios de lavados de auto.

Los propietarios tienen hasta 15 días para apelar la decisión del Comisionado del trabajo de California.

“Es desalentador que alguien que se presenta como líder en la industria del lavado de autos esté violando los derechos básicos de los trabajadores”, dijo Flor Rodríguez, directora ejecutiva del CLEAN Carwash Worker Center.

“Todos los empleadores deben saber que no se tolerará el robo de salarios en la industria y que deben registrarse en el estado y cumplir con la ley”.

Si bien el robo de salarios es endémico en la industria del lavado de autos, los trabajadores han demostrado a lo largo de los años, un liderazgo valiente contra los abusos sufridos.

Protesta contra lavados de autos en Redondo y Hermosa Beach. Crédito: CLEAN Carwash Worker Center | Cortesía

Silvia Peralta, quien trabajó durante tres años en el Lavado de Autos de Redondo Beach, se mostró muy satisfecha con la decisión de la Comisión del Trabajo.

“Nos pagaban por debajo del mínimo y nuestro cheque no salía de acuerdo al trabajo hecho”, dijo Silvia.

Agregó que sin importar de donde vengan ni su estatus migratorio, los trabajadores tienen derechos.

“Mi recomendación a los lavacarros es que si están abusando de ellos, no se queden callados y alcen sus voces. Muchas veces no lo hacemos porque estamos mal informados sobre nuestros derechos”.

Claudio Cardozo, quien trabajó entre ocho y nueve años en el Lavado de carros de Hermosa Beach, dijo que le pagaban por debajo del salario mínimo, y muchas veces, al llegar a su lugar de empleo, lo mandaban de vuelta a su casa, sin pago.

“No me alcanzaba para cubrir los gastos de mi familia. Tenía que reciclar y limpiar casas”, dijo.

Y añadió que es bastante duro trabajar en la industria de lavado de carros porque no reciben beneficios laborales y salarios por debajo del mínimo.

Verónica García, madre de dos hijos, quien trabajó por tres años en el Redondo Car Wash, dijo que se unió a la reclamación luego de conocer sus derechos a través del programa del CLEAN Car Wash Center.

“Es un trabajo difícil. A veces, solo trabajaba tres días a la semana, y apenas me daban cuatro horas; y cuando el tiempo no era bueno, no había trabajo”.

La organizadora de trabajadores de lavados de autos del CLEAN Carwash Worker Center, Carmen Gutiérrez, dijo que una y otra vez, son testigos de los abusos laborales en estos negocios.

“Son un problema en esta industria. Usan el robo de salarios, la intimidación y las represalias contra los trabajadores que levantan su voz”.

En el caso de las mujeres, suelen ponerlas en posiciones donde tienen menos acceso a propinas y a sueldos aún más bajos como en la limpieza de baños y otras labores como jabonear o aspirar.

Comenta que en el CLEAN Car Wash Center, siempre les recuerdan a los trabajadores que tienen derechos básicos sin importar su origen.

“Por eso, nosotros promovemos que el trabajador se informe para que pueda defenderse y demandar un trabajo digno en el que se le respete”.

Matthew DeCarolis, abogado de Bet Tzedek Legal Services en la conferencia de prensa donde se da a conocer el monto que deben pagar a trabajadores de los lavados de carro. Crédito: CLEAN Carwash Worker Center | Cortesía

Historial de abusos

Después de una investigación de varios años, el Lavado de Autos Playa Vista en Culver City, California, recibió una multa de $2.4 millones por violaciones masivas de las leyes de salario mínimo y horas extra, lo que representó la multa más grande contra un negocio de lavado de autos en California.

En el 2022, Torrance Car Wash fue multado con más de $800,000 en salarios robados.

La Oficina del Comisionado del Trabajo recientemente emitió un aviso para sacar del mercado, una acción similar a un cese y desistimiento, a Michael Zarabi, el propietario de Shine N Brite Car Wash en Inglewood, luego de que el propietario no mantuviera registros adecuados de los horarios de trabajo, no proporcionara avisos de licencia pagada por enfermedad en los recibos de salario y por pagar a los trabajadores menos del salario mínimo estatal.

En 2022, la Comisión del Trabajo encontró que Zarabi había retenido casi $1 millón en salarios no pagados a los trabajadores.

Según un informe publicado por el Centro Laboral de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), los trabajadores de Los Ángeles que tienen empleos de bajos salarios pierden aproximadamente $1,400 millones cada año debido al robo de salarios.

A nivel estatal, las pérdidas son aún más asombrosas. Como resultado de estas injusticias, los trabajadores que tienen empleos de bajos salarios y sus familias, la mayoría de las cuales son inmigrantes o personas de color, experimentan problemas de salud y enfrentan inseguridad alimentaria y de vivienda.

En Los Ángeles, el 80% de los trabajadores que tienen empleos de bajos salarios no reciben pago por horas extras, ni les proveen descansos para comer y descansar.

El CLEAN Carwash Worker Center es el primer centro de trabajadores de lavado de autos del país que se dedica a educarlos sobre sus derechos para transformar sus vidas, en una de las industrias más explotadoras de Los Ángeles: los lavados de autos a mano.

Reportan abusos laborales en lavados de carros en Los Ángeles. Crédito: CLEAN Carwash Worker Center | Cortesía

Robos millonarios

La Oficina del Comisionado Laboral de California (LCO) dio a conocer a principios de mes, que ha impuesto multas por valor de $1.3 millones en concepto de restitución por robo de salarios y sanciones civiles a 19 lavados de autos de la zona sur de la bahía del condado de Los Ángeles y del condado de Orange.

La LCO, una división del Departamento de Relaciones Industriales (DIR), descubrió que los lavados de auto llevaron a cabo prácticas comerciales ilegales que afectaron a 960 trabajadores.

La Comisionada del Trabajo de California, Lilia García-Brower dijo que a pesar de que la ley exige que los lavados de autos se registren y depositen una fianza en su oficina, muchos siguen sin registrarse y evitan así cumplir la ley destinada a proteger a los trabajadores.

“Los empleados del sector de los lavados de autos son extremadamente vulnerables al robo de salarios y a otras infracciones, lo cual es inaceptable”, dijo.

Agregó que los casos de Redondo y Hermosa Beach ponen de relieve el compromiso del estado por garantizar que los empresarios cumplan la ley, paguen a los trabajadores todos los salarios devengados y les proporcionen las protecciones que merecen.

La mayor parte de las sanciones, $810,920, se centraron en torno a dos empresas, Redondo Auto Spa LLC, que opera bajo el nombre de Redondo Car Wash y se ubica en 617 Torrance Boulevard en Redondo Beach, y Rock N Roll Car Wash LLC, que opera bajo el nombre de Rock N Roll Car Wash con domicilio en 1000 Pacific Coast Highway en Hermosa Beach.

Si los trabajadores de lavado de autos sufren violaciones laborales o necesitan información sobre sus derechos, pueden comunicarse con CLEAN al (323) 840-3311 o info@cleancarwash.org o con la Oficina del Comisionado Laboral.

Si tiene alguna pregunta adicional, CLEAN pide que no duden en comunicarse con ellos a communications@dir.ca.gov

La Opinión se encuentra a la espera de un comentario de los propietarios de los lavados de autos a quienes la Comisión del Trabajo de California ha emitido una orden para que paguen lo que le deben a sus extrabajadores para conocer su versión de los hechos.