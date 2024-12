Revelan vínculos entre el cromosoma X y el alzheimer

El Alzheimer, la forma más común de demencia, sigue siendo una de las mayores preocupaciones de salud pública en todo el mundo, especialmente en adultos mayores. Aunque se ha avanzado en la identificación de más de 80 factores genéticos asociados con el riesgo de desarrollar esta enfermedad, el papel del cromosoma X había permanecido en gran medida inexplorado debido a limitaciones técnicas en los análisis. Sin embargo, un reciente estudio publicado en Molecular Psychiatry rompe esta tendencia al ofrecer una visión sin precedentes sobre la relación entre este cromosoma y el Alzheimer.

Utilizando datos de más de 115.000 casos de Alzheimer y más de 613.000 controles, el estudio empleó un análisis innovador conocido como Estudio de asociación del cromosoma X (XWAS). Este enfoque integró información proveniente de 35 investigaciones previas, dos cohortes familiares independientes y biobancos como UK Biobank y FinnGen, abarcando una población mayoritariamente de ascendencia europea. Además, incluyó datos complementarios de biomarcadores del líquido cefalorraquídeo y evaluaciones cognitivas en miles de participantes.

El análisis tuvo como objetivo evaluar tres patrones distintos de inactivación del cromosoma X (XCI) en mujeres: inactivación aleatoria, sesgada y de escape. Este proceso, característico de las mujeres debido a la presencia de dos cromosomas X, regula la expresión genética para mantener un equilibrio funcional con los hombres, quienes poseen solo un cromosoma X. Este equilibrio es esencial para entender cómo las diferencias entre sexos pueden influir en el riesgo y progresión de enfermedades como el Alzheimer.

Aunque los investigadores no hallaron señales genómicas significativas en todo el genoma en las regiones no pseudoautosómicas del cromosoma X, identificaron siete loci destacados. Entre ellos, genes como FRMPD4, DMD y WNK3 se perfilaron como posibles factores clave para futuras investigaciones. El gen FRMPD4, en particular, mostró señales consistentes y está vinculado a la reserva cognitiva, un concepto que se refiere a la capacidad del cerebro para resistir los daños causados por el envejecimiento o enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, variantes genéticas más raras como las asociadas a PJA1 y DACH2 presentaron desafíos en términos de calidad de datos, lo que evidencia la necesidad de optimizar las metodologías empleadas en estudios futuros.

Uno de los puntos fuertes del estudio fue su enfoque en las diferencias biológicas entre sexos. Las mujeres, por ejemplo, tienen un mayor riesgo de desarrollar Alzheimer y suelen vivir más tiempo con la enfermedad, mientras que los hombres muestran un deterioro cognitivo más acelerado. Este dimorfismo sexual subraya la importancia de estudiar el cromosoma X, que constituye aproximadamente el 5% del genoma humano y contiene cerca del 15% de los genes relacionados con la discapacidad intelectual. Comprender cómo estos factores interactúan podría ser crucial para desarrollar tratamientos personalizados y efectivos.

Además, el uso de cálculos de colocalización genética permitió vincular los loci identificados con rasgos específicos y biomarcadores relacionados con el deterioro cognitivo, proporcionando un marco más completo para futuras investigaciones. Si bien los hallazgos aún no ofrecen una solución inmediata, sientan las bases para estudios adicionales que podrían transformar el abordaje clínico, terapéutico y farmacológico de esta devastadora enfermedad.

El Alzheimer no solo representa un desafío científico, sino también social y económico, con millones de personas afectadas en todo el mundo. Este estudio, el más grande de su tipo centrado en el cromosoma X, marca un hito en la comprensión de los factores genéticos que subyacen en la enfermedad. Aunque queda mucho por explorar, los resultados abren nuevas posibilidades para intervenciones dirigidas y enfoques innovadores en la lucha contra el Alzheimer, especialmente en un momento donde el envejecimiento poblacional aumenta la urgencia de encontrar soluciones efectivas.

