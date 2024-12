Roy Jones desafía a Jake Paul tras duelo con Tyson

Roy Jones Jr., excampeón mundial de peso pesado, desafió a Jake Paul y se unió a lista de boxeadores que están dispuestos a subir al ring contra el youtuber tras la pelea en la que venció a un envejecido Mike Tyson.

En una entrevista con TMZ Sports, Jones Jr. -quien se retiró del boxeo en 2018- expresó que Paul no es un mal pegador, pero indicó que quiere probar su mentón para ver si puede resistir sus golpes.

“No creo que Mike le haya dado en el mentón en absoluto (a Paul), así que no me importaría tener una oportunidad para ver si puedo llegar a su mentón, para probarlo. Sus piernas simplemente no estaban allí la noche del 15″, dijo.

Jake Paul ha sido retado por diferentes boxeadores después de su pelea con Tyson. Crédito: Julio Cortez | AP

“No es un mal pegador (Paul). No creo que Mike estuviera realmente tratando de tomar muchos riesgos. Él sabe que cuanto más viejos nos hacemos, más difícil es recibir un impacto”, agregó.

La sensación de pena que muchos sintieron al ver el duelo fue motivo de críticas para Jake Paul porque exhibió a un Mike Tyson envejecido después de 19 años de haberse retirado. Esto también generó que boxeadores como Artur Beterbiev, Julio César Chávez Jr., Daniel Dubois y el mismo Ryan García quisieran vengarlo.

En la pelea del youtuber contra la leyenda del boxeo quedó claro que los años no pasan en vano. Tyson empezó muy bien el combate, pero poco a poco se fue apagando y el youtuber tomó el control. Al final, ‘El Gallo’ se llevó el triunfo por decisión unánime.

A pesar de los diferentes desafíos que ha recibido, Jake Paul quiere conseguir una pelea con Canelo Álvarez y lo retó después de enfrentar a Iron Mike en noviembre, pero todavía no es seguro si esta pelea pueda concretarse.

Jake Paul terminó venciendo a Mike Tyson por decisión unánime. Crédito: Julio Cortez | AP

Roy Jones Jr., de 55 años, fue campeón de peso pesado, enfrentó en un duelo de exhibición a Mike Tyson en el 2020 y volvió a pelear profesionalmente en la derrota que sufrió ante Anthony Pettis en 2023. El estadounidense tiene marca de 66 victorias (47 por la vía del nocaut) y 10 derrotas.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cuatro resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber tiene récord de 11 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

