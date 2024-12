Consejos para proteger a los bebés durante las festividades que los expertos quieren que los padres conozcan

Expertos en pediatría comparten cómo mantener seguros a los niños durante la agitada temporada de fiestas

By Alexandra Frost

El ajetreo y bullicio de las fiestas puede tenerte concentrada en recibir a la familia, envolver regalos y sobrevivir a los viajes de vacaciones con niños pequeños. Pero un poco de preparación para la seguridad de tu bebé durante las fiestas podría significar la diferencia entre disfrutar de una temporada de paz y alegría o tener que hacer una visita inesperada a la sala de emergencias. CR habló con expertos en cuidado pediátrico sobre lo que puedes hacer para mantener a tu familia a salvo durante una temporada tan ajetreada.

Si sientes que adaptar la casa para los más pequeños se convierte en una tarea más en tu interminable lista de tareas para las fiestas, no estás solo. Según los expertos, los padres que intentan hacer mil cosas a la vez pueden tener dificultades, comprensiblemente, para mantener la seguridad en mente durante las fiestas.

“Los padres pueden distraerse durante las fiestas: decorando la casa, recibiendo a sus familiares que viven fuera de la ciudad y cocinando para un grupo grande de personas”, dice el doctor Leslie Young, pediatra certificado y especialista de atención primaria en el Memorial Care Medical Group en Lakewood, California. Puede ser difícil prever todos los peligros que pueden surgir durante las fiestas, como cuando los invitados traen medicinas que podrían estar más fácilmente al alcance de niños curiosos, entre otras preocupaciones.

Además del estrés y las distracciones, hay otros factores que hay que tener en cuenta. “Los niños reciben una gran cantidad de juguetes nuevos”, dice la doctora Darria Long, profesora adjunta clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Tennessee en Memphis. Añade que, en medio de la emoción de abrir los regalos, los niños a veces pasan de “cero a 180 grados”, subiéndose a juguetes como las patinetas sin saber realmente cómo usarlos. Visitar casas ajenas que no tienen las medidas de seguridad necesarias para bebés aumenta el riesgo.

“[Esto] no solo aumenta el riesgo para los bebés y niños pequeños, sino que también eleva los niveles de estrés para los padres. Siempre recomiendo que los padres lleven consigo algunos artículos clave o los renten, para mantener a los más pequeños seguros y permitir que ellos también se relajen”, dice Long. Además, sugiere que alquilar una cuna o moisés, en lugar de usar el que tus padres todavía tienen de cuando eras un bebé, puede ser especialmente útil, junto con una silla alta y un “espacio seguro para bebés”, como un corralito o un centro de actividades.

En 2023, la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) informó que más de 145,000 lesiones relacionadas con juguetes fueron atendidas en salas de emergencias de niños de 12 años o menos. De esas lesiones, más del 50% fueron en la cabeza y la cara, incluyendo laceraciones y abrasiones. Los objetos ingeridos o introducidos en el cuerpo también estuvieron entre las tres lesiones más comunes tratadas en la sala de emergencias para este grupo de edad. La buena noticia es que la CPSC ha reportado una disminución significativa de las lesiones para todos los grupos de edad infantil desde 2015.

Aquí te mostramos cómo los padres pueden reducir el riesgo de tener que ir a la sala de emergencias durante las fiestas, y así poder disfrutar de la celebración en casa.

No a pilas pequeñas y punto

Las pilas o baterías continúan siendo una gran preocupación tanto para los padres como para los médicos, especialmente las que son más pequeñas que una pila AAA, como las pilas tipo botón.

“Estas pilas son peligrosas porque cuando un niño se las traga, pueden quedarse atrapadas; ‘impactadas’ es el término médico, dice. “Cuando permanecen atoradas en un lugar por más de dos horas, pueden liberar ácido o generar una corriente eléctrica, lo que provoca la corrosión de los tejidos. Esto puede provocar una lesión superficial en un principio, pero con el tiempo, puede causar úlceras e incluso perforaciones”. También ella ha hablado en Instagram sobre cómo las pilas tipo botón actuales son aún más peligrosas que las de hace décadas.

Además de en los juguetes, durante la temporada también podrías encontrar pilas tipo botón en la casa de algún familiar en controles remotos, relojes, Apple AirTags y otros artículos. En 2022, se aprobó la Ley de Reese, que exige que los productos de consumo que contienen pilas tipo botón o tipo moneda tengan una protección más segura, incluyendo un compartimento de batería que solo se pueda abrir con un destornillador o una moneda.

También existen requisitos especiales de empaque para las pilas tipo botón y tipo moneda, que entraron en vigor en febrero de 2023. (En 2024, la CPSC propuso medidas adicionales que se aplicarían específicamente a los juguetes con este tipo de pilas; aunque aún no han entrado en vigor).

Aunque estas regulaciones ahora exigen que los productos de consumo deban asegurar las baterías de forma que los niños no puedan sacarlas, junto con una etiqueta de advertencia, los padres deben tener cuidado. Long dice que si necesitas pilas tipo botón, elijas las que tienen medidas de seguridad adicionales para niños (un color azul y un sabor amargo) que “simplemente sirven como una última medida de seguridad”.

En 2020, Duracell lanzó al mercado una pila tipo botón que tiene un sabor amargo en un esfuerzo por disuadir a los niños pequeños de llevarse las pilas a la boca y luego tragarlas. Y Energizer lanzó recientemente una pila que, junto con un sabor amargo, también libera un tinte azul cuando entra en contacto con la saliva, lo que alerta a los padres que el niño ha tenido una pila en la boca.

Young también evita los juguetes con imanes. “Tragar dos o más imanes puede hacer que se junten dentro de los intestinos y causar necrosis o perforación de la pared intestinal. Esta también es una condición potencialmente mortal”.

Un beso bajo el muérdago artificial

Es posible que hayas considerado el riesgo que representan las plantas potencialmente tóxicas si tienes mascotas, pero para los niños pequeños, el muérdago puede presentar preocupaciones similares. Long explica que, aunque el muérdago americano es menos tóxico que el europeo, las ramitas artificiales siguen siendo más seguras que las naturales. “No voy a poner en riesgo la salud de mis hijos en función de si mi tienda local tiene el muérdago americano o el importado europeo; mientras tenga niños o mascotas en la casa, usaré muérdago artificial”, dice Long, haciendo referencia a una investigación publicada en Poison.org que muestra que el 92% de los casos de exposición al muérdago involucraron a niños. Afortunadamente, ninguno de esos casos resultó en una muerte y algunos niños no experimentaron ningún síntoma; el efecto más común fueron problemas gastrointestinales.

Por seguridad, coloca el muérdago en un lugar alto, justo donde la tradición dice que debe de ir. Long también dice que la flor de Nochebuena puede causar problemas para las personas con alergia al látex, y en otros casos puede provocar irritación en la piel, los ojos o el estómago si se toca o se ingiere.

Decoraciones navideñas a prueba de peligros

Los padres deben estar alertas a posibles accidentes con las decoraciones, los cuales pueden presentarse antes de lo que imaginan. Según investigaciones, las visitas de los niños a las salas de emergencia aumentan el domingo después del Día de Acción de Gracias, disminuyen sorprendentemente el día de Navidad y vuelven a subir cerca de Año Nuevo. Esto podría sugerir que decorar temprano en la temporada puede traer alegría, pero también puede aumentar el riesgo de accidentes.

“He visto bebés comiendo papel para envolver regalos y adornos. Los adornos y juguetes pequeños pueden incluso terminar en los oídos y narices de los niños”, dice Young.

Long añade que nunca tendría decoraciones de vidrio en su casa o “adornos que puedan romperse en mi árbol” si hay niños pequeños.

Las ruedas nuevas y el hielo no se llevan bien

Nada arruina más las fiestas que mezclar patinetas, bicicletas, juguetes en los que te puedas montar o cualquier otra diversión motorizada con el hielo o la nieve.

“Por lo general, en los climas más fríos, las lesiones suelen estar relacionadas con superficies heladas y con niños disfrutando de la maravillosa libertad de explorar al aire libre y probar sus propios límites”, dice Jennifer Walker, enfermera certificada y cofundadora de Moms on Call. “La buena noticia es que muy pocos de estos accidentes ponen en peligro la vida, aunque definitivamente pueden cambiar los planes para las fiestas. Lo mejor que puedes hacer es asegurarte de que tus hijos usen cascos, tengan la supervisión adecuada y aceptar que no todos los accidentes se pueden prevenir”.

Long señala que, a veces, los accidentes no se deben al regalo en sí, sino a lo que no viene incluido. “Las lesiones [son comunes] al usar juguetes con ruedas o en movimiento, como patinetas, patines, scooters o patinetas eléctricas”, dice. “Esto es peor cuando alguien les regala uno de estos juguetes, pero no incluye el equipo de seguridad necesario, como una bicicleta sin casco o patines y patinetas sin casco, protectores de codos, rodillas y muñecas”. Las personas que regalan pueden tener esto en cuenta, o los padres pueden pedirles a los niños que esperen antes de usar su nuevo regalo hasta que hayan conseguido el equipo de protección adecuado.

Con la creciente popularidad de las bicicletas eléctricas, un estudio de 2024 muestra un aumento de forma proporcional en el número de accidentes relacionados con ellas, especialmente cuando los niños no usan casco.

Vigila a los niños cuando están cerca de mascotas que no conocen

Aunque tu perro ya esté acostumbrado a que tu bebé o niño pequeño quiera montarlo como si fuera un poni o “peinarlo” con un cepillo, otros animales pueden no ser tan tolerantes. ¿Sabe tu hijo cómo comportarse con el perro un tanto “quisquilloso” de tu tía abuela? Si no es así, Walker recomienda enseñarles a los niños las reglas básicas de seguridad con las mascotas antes de que conozcan a nuevos amigos peludos en la fiesta de navidad familiar: “No te acerques a animales desconocidos incluso si parecen amigables. No te interpongas entre un perro y su comida. Incluso las mascotas que parecen más amigables pueden emocionarse demasiado, así que siempre debe haber un adulto presente durante el tiempo de juego”.

Invierte en un paquete de cubiertas para enchufes de $3

No des por hecho que la casa de tu familia, aunque sea más vieja, tiene cubiertas de seguridad en los enchufes para proteger a los niños pequeños y curiosos. Walker recomienda este truco de seguridad: Trae tu propio paquete de cubiertas de seguridad para los enchufes para usar en el área de juego de tu bebé. También recomienda evitar pasar cables eléctricos por áreas donde los niños van a estar jugando. Otra opción es llevar un corral para bebes portátil que ayude a mantener a tu bebé en un espacio seguro lejos de las paredes con enchufes.

¡Cuidado con los pavos que se caen!

En un tono más ligero, Walker recuerda la llamada “más interesante” que recibió sobre seguridad en las fiestas. “Recibí una llamada fuera de mi horario como enfermera durante las fiestas. El mensaje que me dejaron decía: ‘un pavo cayó sobre la cabeza de nuestro hijo’. Imaginen mi sorpresa e intriga con la llamada de esta familia”, dice. “Esto es lo que sucedió: la familia tenía un congelador con el pavo guardado en la parte superior y el pavo congelado se les resbaló de las manos cuando lo estaban sacando del congelador, y cayó sobre la cabeza de su hijo. Afortunadamente, era un pavo pequeño y el niño estaba bien”.

Esperamos que, con un poco de planeación anticipada, tu familia pueda disfrutar de una temporada de fiestas segura y tranquila, sin que ningún pavo se caiga.

