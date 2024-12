Reportes de crímenes de odio aumentan en niveles sin precedente en LA

Los reportes o denuncias de crímenes de odio se incrementaron dramáticamente en 45% en el condado de Los Ángeles durante el 2023, según reveló el análisis anual de los crímenes de odio presentado por la Comisión de Derechos Humanos.

De 939 en 2022 aumentaron a 1,350 en 2023, lo que se considera el mayor número de denuncias desde que se lleva a cabo el reporte anual de crímenes de odio.

Se trata de una cifra que sobrepasa los 1,031 crímenes denunciados en 2001 tras los ataques terroristas del 11 de septiembre.

Se cree que este incremento se debe al mayor uso por parte de las víctimas de delitos de odio del mecanismo de denuncia de LAvsHate.org y al 211, considerada la tercera fuente de reportes, solo superada por el Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles.

“Estas cifras sin precedentes nos indican que más personas están dando un paso al frente para denunciar estos delitos y se niegan a aceptar la normalización del odio”, dijo Helen Chin, presidenta de la Comisión de Relaciones Humanas del condado de Los Ángeles.

Señaló que los programas contra el odio dirigidos por nuestra comisión brindan a los residentes del condado de Los Ángeles un sistema en el que las personas pueden denunciar el odio y recibir ayuda.

“Si nos mantenemos unidos, podemos extinguir el odio y la discriminación en todas las comunidades y reforzar que no tienen cabida aquí”.

Los datos revelan un número desproporcionado de violencia contra los afroamericanos, latinos, judíos, y personas de la comunidad LGBTQ+ y transgéneros.

El reporte hace notar un aumento en el uso de insultos antiinmigrantes, y en los crímenes de odio relacionados con el conflicto en el Medio Oriente y la ideología supremacista.

“Nuestro condado se enfrenta a lo que el resto de la nación está experimentando, el continuo aumento de los delitos motivados por el odio, y estamos intensificando nuestros programas para enfrentar el desafío”, dijo Robin Toma, director ejecutivo de la Comisión de Relaciones Humanas.

Sin embargo, afirmó que es fundamental reconocer que esta alza en los delitos de odio denunciados se debe en parte al éxito del sistema LA vs Hate, que llama a las víctimas a que denuncien y obtengan servicios y apoyo gratuitos.

“Conectar con más personas y sus comunidades que se niegan a permanecer en silencio denunciando estos incidentes y crímenes; y generar solidaridad entre grupos es una parte esencial de nuestra estrategia para poner fin al odio”.

Algunos datos relevantes del reporte anual de crímenes de odio 2023 son:

Se cometieron 99 delitos contra personas transgénero, lo que representa un aumento del 125%. Se trata de la cifra más alta jamás documentada. Un asombroso 97% de estos delitos fueron violentos.

Los delitos religiosos aumentaron 90% y fueron la segunda motivación más importante. Los delitos de odio contra los judíos crecieron 91%, de 127 a 242. Es la mayor cantidad de delitos contra los judíos nunca antes registrada.

Los afroamericanos volvieron a estar sobrerrepresentados en los delitos de odio racial denunciados, ya que constituyeron el 49% de las víctimas. Los 320 delitos contra afroamericanos fueron la cifra más alta que se haya registrado.

Los delitos contra la comunidad LGBTQ+ aumentaron un 48%, de 173 a 256. Es la cantidad más alta jamás documentada. El 73% de estos delitos estaban dirigidos contra hombres gays.

Los delitos contra latinos aumentaron un 19%, de 121 a 144. Esta cifra no se había registrado con anterioridad. Los delitos raciales contra latinos fueron los más violentos (87%) de todos los grupos raciales y étnicos.

Los delitos contra asiáticos, tras haber disminuido el año anterior, aumentaron un 31%. Las 80 víctimas fueron la segunda cifra más alta nunca vista antes.

En 2023, se cometieron 209 delitos con evidencia de ideología supremacista blanca, es la suma más alta registrada en este informe. Representaron el 15% de todos los delitos de odio denunciados.

Los delitos de odio en los que se utilizaron insultos contra los inmigrantes aumentaron un 31%. Los 123 delitos registrados en 2023 constituyeron la mayor cantidad registrada hasta la fecha. Los sospechosos utilizaron un lenguaje antiinmigrante en el 71 % de los delitos contra los latinos y en el 18 % de los delitos contra los asiáticos.

Los delitos en los que se hizo referencia específica al conflicto en Oriente Medio aumentaron drásticamente de 2 a 64 en 2023 y representaron el 5% de todos los delitos de odio. Es la mayor cifra reportada desde que empezaron a hacer un seguimiento de este fenómeno en 2007.

Los delitos motivados por el odio en las escuelas aumentaron un 46%, de 93 a 136, y representaron el 10% de todos los delitos motivados por el odio. Más de la mitad (57%) de los delitos que ocurrieron en las escuelas estuvieron movidos por la raza, la etnia o el origen nacional.

Se registraron fuertes aumentos en los delitos de odio por razones de género (142 %), religión (90 %) y orientación sexual (48 %). La raza, la etnia y el origen nacional fueron las motivaciones más comunes, y constituyeron el 45% de todos los delitos de odio; los cualess aumentaron un 18 %, de 547 a 646.

El 65% de los crímenes de odio denunciados fueron de naturaleza violenta, en comparación con el 72% del año anterior. Los actos vandálicos superaron a las agresiones violentas simples, lo que provocó una caída en el porcentaje de delitos violentos.

El mayor número de crímenes de odio tuvo lugar en la zona metropolitana, que se extiende desde West Hollywood hasta Boyle Heights, seguida por el Valle de San Fernando.

Reacciones

“Los crímenes de odio son una prioridad para mí y para el Departamento del Sheriff. Hemos desarrollado un video de capacitación para guiar a las agencias policiacas en la derivación de las víctimas de odio, ya sea un crimen o un incidente, a LA vs Hate”, dijo el Sheriff Robert Luna.

Explicó que este programa ofrece servicios gratuitos para ayudar a las víctimas a sanar y proteger sus derechos, ya sea a través de asesoramiento, asistencia con casos de discriminación o aplicación de protecciones civiles.

“Los crímenes de odio no tienen cabida en el condado de Los Ángeles. Nos mantenemos unidos en la protección del derecho de una persona a sentirse segura, respetada y valorada en nuestras comunidades”, dijo el sheriff Luna.

El nuevo fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, comentó que el aumento de los delitos motivados por el odio en el condado de Los Ángeles es profundamente preocupante.

“Hoy tenemos la oportunidad de combatir el odio y los prejuicios para que todos los residentes del condado de Los Ángeles puedan sentirse seguros en sus hogares, sus lugares de culto y sus vecindarios”.

En tanto, la supervisora Hilda Solis dijo que lamentablemente, estamos viendo un aumento en los incidentes de odio en todo el condado, lo cual es muy preocupante.

“El odio no tiene lugar en nuestra sociedad y hoy tenemos la oportunidad de combatirlo. Durante mucho tiempo he liderado los esfuerzos para abordar los incidentes de odio en todo el condado, incluido el lanzamiento de la campaña LA vs Hate y la obtención de su financiación en 2018”.

Consideró que todos los residentes del condado de Los Ángeles merecen sentirse seguros y protegidos durante todo el año.

“Juntos, debemos ser solidarios para seguir protegiendo y apoyando a nuestras diversas comunidades”.

La iniciativa LA vs Hate es el resultado de la aprobación unánime por parte de la Junta de Supervisores de una moción que faculta a la Comisión de Relaciones Humanas del Condado a desarrollar una campaña plurianual para prevenir y responder a los actos de odio en el Condado.

El objetivo del sistema LA vs Hate es poner fin a la normalización del odio; inspirar y capacitar a las personas para que se enfrenten al odio; brindar formas sencillas de obtener apoyo gratuito mediante la denuncia; y apoyar a las personas y las comunidades mientras se recuperan del trauma del odio.

Al denunciar el odio en línea en LAvsHate.org o llamando al 211, las víctimas pueden obtener una variedad de servicios y asesoramiento gratuitos y confidenciales.

Para más información sobre el reporte de crímenes visita: hrc.lacounty.gov; y para reportar el odio, visite LA vs Hate.