Juan Soto fue presentado con los Mets y confesó por qué firmó con este equipo

Este jueves los New York Mets presentaron ante los medios de comunicación a Juan Soto como nuevo integrante del equipo; en la conferencia de prensa el pelotero habló sobre las razones que lo motivaron a firmar con los de Queens.

“Mets es una gran asociación. Ha demostrado las habilidades de seguir y luchar, fue una de las razones por las cuales los elegí. Estoy emocionado de estar aquí y ser parte de este equipo”, expresó Juan Soto.

Entrando más en los detalles, el dominicano dijo que una de las razones de peso por la que los eligió fue el plan a futuro que tienen.

“La forma en que Steve Cohen describió lo que va a hacer y lo que hará en el futuro es una de las cosas que me hizo cambiar de opinión. Los chicos y todo lo que está en el campo y el futuro que tiene este equipo tiene mucho que ver con mi decisión”.

Además de esto, la importancia que el equipo le dio a su familia también fue clave para obtener su firma.

“Estoy agradecido con la familia Cohen y con Scott Boras. Estoy emocionado en compartir esto con ellos. Gracias por cuidar a mi familia en este proceso“, dijo a los propietarios de los Mets, quienes lo acompañaron en la rueda de prensa.

“Es una de las cosas más importantes para mí. Siempre hablan de la familia. Siempre hablan de permanecer unidos y cosas así. Cuando veo esto y miro a mi familia, creo que van a pasar el mejor momento y eso es lo que busco. Ahí es cuando empiezo a pensar en todo el amor que pueden darnos a mí y a mi familia”, continuó.

Por mencionar un ejemplo, se sabe que una de las cosas que los Mets le ofrecieron al jugador fue un palco suite desde el que toda su familia podrá verlo jugar, algo que los Yankees nunca pudieron darle sin costo.

El contrato de Soto es a 15 años, aunque el pelotero no descartó quedarse un poco más, debido a la actitud que ha encontrado en el equipo y a su ansiedad por ganar títulos, lo cual ya se fijó como objetivo.

“Hasta 15 años, 20 años, nunca se sabe. Definitivamente esa fue una de las cosas que me abrió los ojos más, lo hambrientos que están por ganar un campeonato y querer hacer una dinastía. Son 15 años que estaremos aquí y tratando de ganar los más campeonatos que se puedan y salir adelante cada día más”, acotó.

A pesar de firmó el contrato más jugoso en la historia del deporte, por $765 millones de dólares, Soto le restó importancia al dinero.

“El dinero definitivamente va a estar ahí. Va a venir, siempre es genial. Pero definitivamente, me impresionó mucho lo que me mostraron, lo que pueden hacer con mi familia y cosas así”, aseguró.

En cuanto a su decisión de mantenerse en la ciudad, expresó que se siente feliz y por ello decidió quedarse en la Gran Manzana.

“La ciudad de Nueva York siempre te da la bienvenida y te hace sentir como en familia, genial, ya sabes, tiene mucho que ver con eso. Yo creo que al final del día me han tratado muy bien, dándome apoyo y dándome cariño, nos sentimos bien en la ciudad”, comentó.

Finalmente, el dominicano mandó un mensaje de agradecimiento a los Yankees.

“Quiero darles las gracias. Realmente me demostraron todo el amor y todo lo que tienen. Tienen un lugar en mi corazón”, explicó. Soto también mencionó que desde que se terminó la temporada para los Yankees no ha tenido contacto con sus compañeros: “Hablé con ellos al final de los playoffs, pero después de eso, hice este proceso, no he hablado con ninguno de los muchachos”, sentenció.

