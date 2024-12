Los 10 sándwiches de comida rápida menos saludables y 4 son de Burger King

La comida rápida suele ser irresistible, por ser accesible y deliciosa, pero la información nutricional sobre cada platillo siempre queda en entredicho. La próxima vez que vayas a Burger King, Popeyes o Subway, tendrás la oportunidad de elegir entre las opciones más saludables y las que definitivamente no lo son.

Con el aporte del sitio web Hers, dedicado a la salud, te compartimos una lista de los sándwiches menos convenientes que puedes encontrar en el menú de los principales restaurantes de comida rápida. Según la clasificación, la más insalubre está en Burger King.

Los 10 sándwiches de comida rápida menos saludables

Big Fish Sandwich (Burger King) Classic Smashed Jack (Jack in the Box) Original Chicken Sandwich (Burger King) Chicken Sandwich Classic (Popeyes) Crispy Grilled Cheese on Sourdough (Starbucks) Chicken Jr. Sandwich (Burger King) Meatball Marinara (Subway) Big Mac (McDonald’s) Whopper Sandwich with Cheese Burger King) Jumbo Jack Cheeseburger (Jack in the Box)

Y los 10 más saludables

Sourdough Grilled Chicken Club Sandwich (Jack in the Box) New York Steamer Sandwich (Firehouse Subs) Cajun Chicken Sandwich (Firehouse Subs) Deluxe Sandwich (Chick-fil-A) Asiago Ranch Classic Chicken Club (Wendy’s) Chick-fil-A Sandwich (Chick-fil-A) Hero Sandwich (Firehouse Subs) Grilled Chicken Sandwich (Chick-fil-A) Classic Chicken Sandwich (KFC) Engineer Sandwich (Firehouse Subs)

Para obtener la lista, Hers analizó datos nutricionales de cada sándwich que se venden en las principales cadenas de comida rápida, en Estados Unidos.

En resumen sobre la clasificación, se concluye que cuatro de los sándwiches más insalubres son ofrecidos en Burger King, mientras que los seis más saludables los consigues en Firehouse Subs y Chick-fil-A. No obstante, la opción más conveniente la tiene Jack in the Box.

Generalmente, los sándwiches más saludables incluyen pollo (a la parrilla, no frito) o pavo, en lugar de carne, proporcionando proteínas y sin exceso de calorías, por lo que hay una menor tendencia a engordar.

Lee más sobre comida saludable: