Luigi Mangione planeó usar una bomba para atacar a Brian Thompson, pero se arrepintió

El Departamento de Policía de Nueva York dio a conocer que descubrió casquillos de bala y huellas dactilares que vinculan a Luigi Mangione, el sospechoso del asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, con la escena del crimen. Fuentes policiales también afirman que Magione escribió que consideró usar una bomba en el asesinato.

Según la cadena CBS News, dos fuentes policiales dijeron que las autoridades recuperaron un cuaderno de Mangione en el momento de su arresto. Las fuentes dijeron que en el cuaderno escribió que consideró usar una bomba, pero decidió disparar porque sería más selectivo y no pondría vidas inocentes en peligro.

Supuestamente el cuaderno tenía además un documento de tres páginas que decía en parte: “francamente, estos parásitos se lo merecían“, haciendo referencia a la industria de la salud, dijo un alto funcionario policial informado sobre el caso.

El alto funcionario dijo que los escritos también incluyen supuestas afirmaciones de que el sospechoso actuó solo en el asesinato del ejecutivo de 50 años, quien fue asesinado a tiros mientras caminaba hacia un hotel del centro de la ciudad donde la empresa matriz de UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, estaba celebrando su conferencia anual de inversores.

Mangione se encuentra detenido bajo máxima seguridad en la Institución Correccional Estatal (SCI) de Huntingdon, en Huntingdon, Pennsylvania.

Mangione no está bajo vigilancia por riesgo de suicidio ni ningún tipo de orden psicológica en la prisión, dijeron los funcionarios penitenciarios. No está en régimen de aislamiento, sino en una celda solo y no puede interactuar con otros reclusos.

Tras el tiroteo, los investigadores dijeron que el sospechoso huyó a Central Park en bicicleta y luego tomó un taxi hasta la estación de autobuses del puente George Washington en el alto Manhattan.

Aunque los investigadores inicialmente pensaron que el sospechoso pudo haber salido de la ciudad de Nueva York en un autobús que partió de la estación de autobuses, el comisionado adjunto del Departamento de Policía de Nueva York, Carlos Nieves, dijo que ahora creen que el sospechoso tomó la línea A del metro de regreso a Penn Station en Midtown, donde están investigando si viajó en tren a Pennsylvania.

